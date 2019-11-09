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МТЗ показал новое поколение тракторов в Ганновере

10.11.2019 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский тракторный завод представляет на выставке Agritechnica-2019 в Ганновере новое поколение тракторов. Первые снимки прототипа нового трактора появились в социальных сетях.
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Фото: EddMowbray @twitter

У трактора изменен дизайн капота, появилось новое оформление фар, пишет reform.by

В будущем МТЗ намерен выпускать две линейки тракторов для разных рынков сбыта. Новая линейка будет ориентирована на высокотехнологичные рынки Европы и Америки. Традиционная линейка будет ориентирована на страны, где востребованы тракторы без лишних опций, а спрос чувствителен к цене. Развитие двух линеек будет идти параллельно.


Прототип BELARUS-742 – новое видение МТЗ-50 и МТЗ-80. Трактор станет базовым для новой линейки машин с двигателями мощностью 50-75 л.с. Модель будет отвечать европейским экологическим требованиям Stage V.

МТЗ также демонстрирует малогабаритный серийный трактор BELARUS-622 в варианте для лыжных трасс. BELARUS-923 представлен в модернизированном виде и с двигателем Stage V. Кроме того, в экспозиции еще три модели тракторов BELARUS: 952, 1220 и 1523.

Agritechnica-2019 начинает работу сегодня.
 
 
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Минский тракторный завод представляет на выставке Agritechnica-2019 в Ганновере новое поколение тракторов. Первые снимки прототипа нового трактора появились в...
 
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