МТЗ показал новое поколение тракторов в Ганновере

reform.by У трактора изменен дизайн капота, появилось новое оформление фар, пишет





В будущем МТЗ намерен выпускать две линейки тракторов для разных рынков сбыта. Новая линейка будет ориентирована на высокотехнологичные рынки Европы и Америки. Традиционная линейка будет ориентирована на страны, где востребованы тракторы без лишних опций, а спрос чувствителен к цене. Развитие двух линеек будет идти параллельно.









Прототип BELARUS-742 – новое видение МТЗ-50 и МТЗ-80. Трактор станет базовым для новой линейки машин с двигателями мощностью 50-75 л.с. Модель будет отвечать европейским экологическим требованиям Stage V.





МТЗ также демонстрирует малогабаритный серийный трактор BELARUS-622 в варианте для лыжных трасс. BELARUS-923 представлен в модернизированном виде и с двигателем Stage V. Кроме того, в экспозиции еще три модели тракторов BELARUS: 952, 1220 и 1523.





Agritechnica-2019 начинает работу сегодня.