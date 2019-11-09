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ЕС потратит триллион евро на защиту климата

10.11.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский союз должен сократить до нуля выбросы парниковых газов к 2050 году и показать пример другим странам, в частности, Китаю, заявила избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 8 ноября в Фонде Конрада Аденауэра в Берлине.

Евросоюз намерен выделить 1 триллион евро в течение десяти лет на борьбу с изменениями климата, а также превратить часть Европейского инвестиционного банка в банк, специализирующийся на защите окружающей среды, пишет reform.by


«Европа может стать лидером в сфере низкоуглеродных технологий», – заявила фон дер Ляйен. — «Европа может показать, что структурные изменения приведут к рабочим местам и доказать, что в выигрыше окажутся обе стороны – общество и бизнес».

Урсула фон дер Ляйен была утверждена на пост главы Европейской комиссии в июле 2019 года. Она приступит к своим обязанностям 1 декабря.
 
 
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Европейский союз должен сократить до нуля выбросы парниковых газов к 2050 году и показать пример другим странам, в частности, Китаю, заявила избранный председатель...
 
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