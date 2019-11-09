ЕС потратит триллион евро на защиту климата

reform.by Евросоюз намерен выделить 1 триллион евро в течение десяти лет на борьбу с изменениями климата, а также превратить часть Европейского инвестиционного банка в банк, специализирующийся на защите окружающей среды, пишет









«Европа может стать лидером в сфере низкоуглеродных технологий», – заявила фон дер Ляйен. — «Европа может показать, что структурные изменения приведут к рабочим местам и доказать, что в выигрыше окажутся обе стороны – общество и бизнес».





Урсула фон дер Ляйен была утверждена на пост главы Европейской комиссии в июле 2019 года. Она приступит к своим обязанностям 1 декабря.



