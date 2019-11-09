Эксперт: Владимира Макея могут сделать козлом отпущения

"Белсат" комментирует политический обозреватель Роман Яковлевский. Еврокомиссар по делам политики соседства Ёханнес Хан, который вскоре покидает свой пост, сделал громкое заявление на этот счет. Слова еврокомиссара означают, что конфликт Вильнюса и Минска вокруг БелАЭС вышел на европейский уровень. Ситуацию телеканалукомментирует политический обозреватель





- Что означает заявление еврокомиссара Хана для нас, белорусов?





- Если ясно ответить, то это означает, что проблема Островца не является проблемой двусторонних отношений. Это уже вопрос общеевропейского уровня – если озвучено, что от этого зависят отношения с Брюсселем. Что это еще значит? На этом примере ясно, что в Европейском Союзе, кто бы что ни говорил, от размера страны не зависит ее политический вес. Литва – небольшая страна, но имеет равный голос с другими членами Европейского Союза.





И эта проблема, которую поднял Вильнюс, которую постепенно целенаправленно проводит Министерство иностранных дел Литвы, свидетельствует, что достигнут общеевропейский уровень. Безусловно, для Минска это сенсация.





- Какой в связи с этим может быть реакция Минска? Мы знаем, что через две недели состоится перезахоронение Кастуся Калиновского и других повстанцев в Вильнюсе. Это заявление еврокомиссара Хана может еще обострить наши отношения?





Я бы так не ставил вопрос – хотя отвечать за поведение официального Минска очень трудно, если возможно вообще. Я бы позволил себе высказать другую версию. Мы видим, что сегодня все же просматривается напряженность в руководящих кругах Минска. Это связано и с ожиданиями в отношении Кремля, вот этого соглашения, которое якобы подпишут 8 декабря. А еще больше напряжения вносят и противоречивые слухи об уже недельном отсутствии главы государства.









Поэтому я выражаю такую ​​версию, что Макея, которого в Москве считают прозападным белорусским националистом, могут сделать козлом отпущения и обвинить в провале сроков подписания документа о партнерских отношениях.





Мы говорим об этом документе, над которым работают Брюссель и Минск , в нем приоритеты партнерства. Что это за документ и насколько он важен для нас на самом деле? Ведь мы знаем, что до сих пор отношения Беларуси и объединенной Европы регулируются документом еще с 80-х годов прошлого века. То есть мы самые последние, кто не подписал новых документов.





Да, попросту говоря, от этого документа зависит стоимость шенгенских виз для белорусов. Мы оказались самыми богатыми – даже богаче, чем Россия. Я так с иронией говорю: в Беларуси до сих пор платят 60 евро, в отличие от бедных россиян, которые платят 35. Им это позволяет существование этого документа, Россией он подписан. Перспектива вообще мрачная: скорее всего, с февраля беларусы будут платить 80 евро.





- То есть фактически Островец определенным образом связан даже с ценами виз, которые мы должны оплачивать, приходя в европейские посольства. Есть ли возможность у Беларуси и Литвы договориться, сгладить вопрос Островецкой АЭС? Ведь сам еврокомиссар Хан сказал, что должна быть договоренность. Но если ее не будет – есть определенная плоскость, в которой мы можем договориться?





- Вы знаете, с новым президентом Литвы связывали надежды, что смягчатся и нормализуются отношения, связанные с Островцом, который вносит заметный негатив в двусторонние отношения. Не видно, чтобы новый президент Литвы Науседа как-то по-другому себя вел. Может, и не жестко высказывается, но позиция Вильнюса неизменна, как и позиция Минска. Что на выходе будет – невозможно предсказать. Я думаю, что это будет связано с какими-то изменениями, не скажу большего, в отношениях Минска и Москвы. Я напомню, что Островец строится за российские деньги и российскими строителями.





Какие произойдут изменения между Беларусью и Россией, мы, скорее всего, узнаем в начале декабря.