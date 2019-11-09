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"Наследство" от Щеткиной: как уходящая в тень чиновница изменила Беларусь

10.11.2019 13:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Язык не повернется назвать эти изменения «к лучшему».

"Наследство" от Щеткиной: как уходящая в тень чиновница изменила Беларусь
Фото: nn.by
По данным СМИ Марианну Щеткину переводят на работу в Постоянный комитет Союзного государства. Чиновница уже подала заявление об освобождении от должности заместителя председателя Совета Республики.

Этот перевод выглядит для Щеткиной понижением – мало кто знает, что это вообще за структура – Постоянный комитет Союзного государства. По всей видимости, наиболее значимыми постами в карьере чиновницы останутся должность министра труда и работа в Совете Республики.

UDF.BY рассказывает, как слова и действия Щеткиной повлияли на жизнь страны.

Повышенный пенсионный возраст и страховой стаж


Еще в 2015 году Марианна Щеткина утверждала: повышать пенсионный возраст не планируется. Но прошло совсем немного времени после президентских выборов, и министр кардинально изменила позицию. При ее участии было разработано законодательство, согласно которому пенсионный возраст поэтапно повышается до 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

Аналогичная ситуация с повышением страхового стажа. В 2015-м Щеткина заверяла: вопрос о дальнейшем повышении стажевого порога на повестке дня не стоит.

На деле страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, ежегодно рос и продолжает расти – к 2025 году он составит уже 20 лет. Тысячи белорусов попадают в «пенсионную ловушку».




Санкции в отношении «тунеядцев»


Под руководством министра труда и социальной защиты Марианны Щеткиной разрабатывался печально известный декрет «о тунеядстве». Причем чиновница утверждала, что «вопрос о социальном иждивенчестве пошел не сверху, его подняли сами люди».

На деле введение налога для «тунеядцев» вызвало массовые протесты в стране. Но Щеткина ошибку так и не признала.

Уже после ее отставки был принят обновленный документ: теперь «тунеядцы» будут оплачивать отопление по себестоимости. Заместитель председателя Совета Республики приветствовала документ, заявив, что он направлен против лиц, «которые игнорируют трудовую деятельность и ведут асоциальный образ жизни».


«Стена Щеткиной»

Упрямство Щеткиной привело к дикой ситуации. Страдают люди, которые вынуждены работать без трудовой книжки и которым и так не начисляется страховой стаж. Среди них, например, те, кто не смог найти достойную работу на родине и уехал в тяжелые условия на заработки в Россию, чтобы их семьи могли жить нормально.


Нищенское пособие по безработице


Кстати, одна из причин того, что в Беларуси много незарегистрированных «тунеядцев», заключается в неадекватно низком пособии по безработице. Но Марианна Щеткина заявляла, что его повышать не будут, т.к. «никто с голоду не умрет» – в случае чего будет оказана адресная социальная помощь.

Сегодня средний размер пособия по безработице составляет 27 рублей – даже трудно представить, как можно выжить на эти деньги.

Правда, есть надежда, что ситуация с этим «наследством» от министра Щеткиной в перспективе разрешится. На минувшей неделе депутаты Палаты представителей предложили пересмотреть размер пособия по безработице – даже среди представителей власти стала очевидна неадекватность установленных порядков.


Засекречивание информации о коттеджах чиновников


В этом году был принят закон «О персональных данных», в котором содержится норма о запрете на публикацию информации о недвижимости чиновников. На первый взгляд, Щеткина к нему прямого отношения не имеет. Но она была одной из первых, кто жестко раскритиковал подобную практику, – возможно, к ее мнению прислушались.

В 2016-м чиновница возмутилась:

«Журналисты уже вычислили, какая у меня квартира, сколько я плачу за коммунальные услуги. Вы считаете это нормальным?»


Между тем в европейских странах данные о недвижимости и расходах представителей власти пытаются сделать максимально открытыми. Из-за сокрытия определенной информации чиновников даже периодически увольняют.

Вот такое «наследство» от Щеткиной получила современная Беларусь – разбираться с ним придется еще долго.
 
 
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