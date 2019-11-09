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На белорусско-польской границе задержаны нелегальные мигранты из Кубы

10.11.2019 15:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На белорусско-польской границе задержаны нелегальные мигранты из Кубы
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Как стало известно, гродненские пограничники задержали группу нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Польшу. Среди них оказались пятеро граждан Кубы, надеявшихся оказаться на территории Евросоюза.

На белорусско-польской границе задержаны нелегальные мигранты из Кубы Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной миграции в ЕС

По информации Госпогранкомитета, при себе у них были личные вещи, мобильные телефоны и деньги. Иностранцы не смогли дать объяснений о цели нахождения в пограничной полосе. Однако вскоре правоохранители установили, что граждане Кубы планировали нарушить белорусско-польскую границу, а затем перебраться в Испанию.

В отношении задержанных начат административный процесс за незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима. Их ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет.

 
 
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