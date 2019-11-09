С начала года в ДТП погибло 16 детей, 340 были ранены

Источник материала: Tut.by

По данным УГАИ МВД, с начала года в стране с участием несовершеннолетних произошло 327 ДТП, сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

В 2019 году в ДТП погибли 16 детей и 340 получили ранения.

Также ведомство сообщило, что с начала года по стране задержано 17 110 пьяных водителей. По их вине совершено 255 ДТП, в которых 65 человек погибли и 275 ранены.