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Они нужны и в частных домах, и на предприятиях. В Орше появился первый в стране завод по производству бесшовных баллонов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Орше ввели в строй завод по производству стальных бесшовных баллонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место для размещения предприятия выбрали не случайно. Здесь, во-первых, отличная логистика. Во-вторых, особые условия для ведения бизнеса, обеспеченные указом Президента. Это уже второе белорусско-чешское предприятие на территории «Легмаша».
Современный и высокопроизводительный. Вот так выглядит первый в Беларуси завод по производству стальных бесшовных баллонов. Тех самых, что используют как в частных домах, так и на промышленных предприятиях. Теперь они более надежные, вместительные и с меньшим весом.
Анастасия Бут, корреспондент:
Современные машины требуют умелого подхода. На предприятии с первых дней позаботились и о кадрах. Здесь создали около 40 новых рабочих мест. А самых перспективных специалистов отправили на обучение за границу.
Олег Филимонов, оператор дробеструйных установок ООО «Цилиндерс-Бел»:
Евгений Марченко, специалист по ультразвуковому контролю ООО «Цилиндерс-Бел»:
В создание белорусско-чешского завода инвестировали более 5 миллионов евро. Ежегодно здесь будут выпускать свыше 53 тысяч баллонов. Объем – от 10 до 100 литров.
Ян Светлик, генеральный директор компании-соучредителя (Чехия):
Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:
Согласно маркетинговым исследованиям потребность в бесшовных баллонах только в России вот-вот достигнет отметки в 4 миллиона штук. Местные производители не в силах выровнять спрос и предложение. Помогут белорусы, которым к 7 ноября сделали такой замечательный подарок.
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Они нужны и в частных домах, и на предприятиях. В Орше появился первый в стране завод по производству бесшовных баллонов
Новости Беларуси. В Орше ввели в строй завод по производству стальных бесшовных баллонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место для размещения...
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