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В Великобритании испугались российских бизнесменов

10.11.2019 16:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Великобритании испугались российских бизнесменов

В секретном докладе разведки Великобритании упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства.

Все они спонсируют Консервативную партию страны. Издание называет несколько имен.

В их числе — бывший замглавы ЮКОСа Александр Теремко. По данным издания, он называл британского премьер-министра и лидера Консервативной партии Бориса Джонсона своим другом и перечислил партии за последние семь лет более 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Также в список попал бизнесмен Александр Лебедев. Его сын Евгений — владелец компании Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газеты London Evening Standard и The Independent. Джонсон бывал на семейных вечерах у Лебедевых в их доме в Италии, говорится в статье.

В докладе упоминается и Любовь Чернухина — супруга бывшего замминистра финансов Владимира Чернухина. Она перечислила партии более 450 тысяч фунтов стерлингов (почти 37 миллионов рублей — ред.).

Документ был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября, однако, по словам бывшего генпрокурора Доминика Грива, Борис Джонсон препятствовал его публикации.

Предположительно, в докладе идет речь о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit 2016 года и в выборы 2017 года, пишут РИА-Новости. 

 
 
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В секретном докладе разведки Великобритании упоминаются имена девяти российских предпринимателей, которые угрожают демократии королевства.
 
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