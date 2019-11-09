Трампу прислали обломок Берлинской стены с намеком на неадекватную политику

"Европейская правда" со ссылкой на Newsweek . Об этом пишетсо ссылкой на





Обломок стены весом 2,7 тонн прибыл в Вашингтон в субботу. Его прислала берлинская неправительственная организация Die Offene Gesellschaft в ответ на инициативу Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.





Подписанный "гражданами Берлина" обломок стены содержит текст, который отмечает, что "ни одна стена не существует вечно".





"Мы хотели бы передать вам один из кусков поверженной Берлинской стены, чтобы отметить преданность Соединенных Штатов строению мира без стен", - говорится в тексте, выведенном на обломке. Текст также подчеркивает, что США годами делали все, чтобы помочь свалить Берлинскую стену.









Фрагмент стены транспортировали в Вашингтон за счет частных пожертвований.





Секретная служба, впрочем, отказалась принять "подарок" берлинских активистов.





Еще до отказа в организации выразили надежду, что часть стены разместят в публичном месте, чтобы американцы смогли прочитать выведенное на ней сообщение.





9 ноября в Берлине прошли праздничные мероприятия, посвященные 30-летию падения Берлинской стены, что стало началом объединения страны.





По случаю празднования 30-й годовщины падения Берлинской стены канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу защищать свободу и демократию, которые все больше подаются нападениям.