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Рэпер Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США

10.11.2019 15:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В своем заявлении Канье Уэст вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга.


Рэпер намерен баллотироваться в 2024 году

Известный американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом, как передает портал NME, заявил сам артист.

"Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест", - отметил певец.

Также в своем заявлении во время фестиваля в Нью-Йорке Канье Уэст вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга.


"Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей", - отметил Уэст.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов в мире. Впервые в своей карьере рейтинг возглавил американски рэпер муж Ким Кардашьян Канье Уэст.
 
 
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В своем заявлении Канье Уэст вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга.
 
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