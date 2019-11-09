Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?

Источник материала: Вороновская газета





С 10 ноября еще пять районов Гродненщины доступны туристам для безвизового посещения вне организованных групп.









Благодаря безвизовому режиму город над Неманом еженедельно посещают сотни иностранных гостей. Познакомиться с Гродно и его достопримечательностями чаще всего приезжают жители соседних стран: Польши , Литвы и Латвии . Особой популярностью у них пользуются туры в составе организованных групп. Каждую субботу, например, только на стоянке возле синагоги на Большой Троицкой можно увидеть около десяти автобусов с туристами, а это порядка четырехсот гостей из-за рубежа.





– С введением безвизового режима количество иностранных гостей с каждым годом заметно увеличивается. Особой популярностью у туристов пользуются город Гродно и его окрестности. С начала 2019 года здесь побывали более 40 000 иностранцев, путешествующих без виз. Сейчас активно развиваются туристические программы, к примеру, есть ночные экскурсии по Гродно, где туристы, гуляя с фонариками, узнают «темные» тайны и легенды нашего города. Гости активно интересуются всем, что связано с белорусской культурой и ее самобытностью, – рассказал экскурсовод.





Среди туристов можно встретить людей разного возраста, уже бывавших в Гродно и только знакомящихся с городом.

– Я в Гродно впервые. Об этом городе очень тепло отзывались мои знакомые, которые приезжали сюда уже не раз. Должен сказать, мои представления совпали с реальностью: это действительно очень красивый город, своей архитектурой он даже чем-то похож на маленькие и уютные городки Западной Германии. Первое впечатление у меня очень хорошее, – поделился Михал Мицье, турист из польского Ополе.

За последние годы Гродно изменился: это касается как внешнего облика, так и инфраструктуры для местных жителей и туристов.

– Посещала Гродно раньше, однако достаточно давно. Уже тогда здесь было здорово и интересно. Приехав сюда снова, заметила, что город стал еще лучше. Много интересных мест появилось, а также удобств для туристов: меню в кафе и ресторанах на иностранных языках, больше сувенирных лавок и магазинов открылось, отелей стало куда больше, – рассказала Она Циценене, гостья из литовского города Алитус.





Иностранцы по достоинству оценивают памятники архитектуры, богатую историю Гродно и национальную белорусскую кухню. Не забывают и про сувениры. Как правило, с собой они охотно увозят белорусские конфеты, мармелад, зефир, квас, пользуются спросом белорусская косметика и льняные изделия, а также сувениры, созданные народными мастерами.

– Благодаря безвизовому режиму можно без труда пересечь границу и познакомиться с белорусской культурой в любое время. Я в Гродно уже второй раз. Пока это единственный город в Беларуси, который я посетил. Мне нравится, что все достопримечательности расположены в историческом центре города и далеко идти не нужно. Мои любимые места здесь – дом-музей Элизы Ожешко, поражают красотой Фарный костел, Свято-Покровский кафедральный собор, Старый и Новый замки. В свободное время обязательно пройдусь по магазинам и куплю белорусские сладости, они мне пришлись по вкусу еще во время первой поездки, – подчеркнул гость из Польши Патрик Бланя.

С 10 ноября туристам будет доступна расширенная безвизовая зона «Гродно – Брест». Это позволит иностранцам осуществлять въезд в Беларусь и выезд из нее через любые пропускные пункты Гродненской и Брестской областей. Благодаря новому указу в распоряжении иностранных гостей будет и больше времени: находиться на безвизовой территории путешественники смогут до 15 суток.





Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: Вадима Голотика https://grodnonews.by/