ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?

10.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?

С 10 ноября еще пять районов Гродненщины доступны туристам для безвизового посещения вне организованных групп. 

Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?
Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?
Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?

Благодаря безвизовому режиму город над Неманом еженедельно посещают сотни иностранных гостей. Познакомиться с Гродно и его достопримечательностями чаще всего приезжают жители соседних стран: ПольшиЛитвы и Латвии. Особой популярностью у них пользуются туры в составе организованных групп. Каждую субботу, например, только на стоянке возле синагоги на Большой Троицкой можно увидеть около десяти автобусов с туристами, а это порядка четырехсот гостей из-за рубежа.

Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?

– С введением безвизового режима количество иностранных гостей с каждым годом заметно увеличивается. Особой популярностью у туристов пользуются город Гродно и его окрестности. С начала 2019 года здесь побывали более 40 000 иностранцев, путешествующих без виз. Сейчас активно развиваются туристические программы, к примеру, есть ночные экскурсии по Гродно, где туристы, гуляя с фонариками, узнают «темные» тайны и легенды нашего города. Гости активно интересуются всем, что связано с белорусской культурой и ее самобытностью, – рассказал экскурсовод.

Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?

Среди туристов можно встретить людей разного возраста, уже бывавших в Гродно и только знакомящихся с городом.

– Я в Гродно впервые. Об этом городе очень тепло отзывались мои знакомые, которые приезжали сюда уже не раз. Должен сказать, мои представления совпали с реальностью: это действительно очень красивый город, своей архитектурой он даже чем-то похож на маленькие и уютные городки Западной Германии. Первое впечатление у меня очень хорошее, – поделился Михал Мицье, турист из польского Ополе.

За последние годы Гродно изменился: это касается как внешнего облика, так и инфраструктуры для местных жителей и туристов.

– Посещала Гродно раньше, однако достаточно давно. Уже тогда здесь было здорово и интересно. Приехав сюда снова, заметила, что город стал еще лучше. Много интересных мест появилось, а также удобств для туристов: меню в кафе и ресторанах на иностранных языках, больше сувенирных лавок и магазинов открылось, отелей стало куда больше, – рассказала Она Циценене, гостья из литовского города Алитус.

Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?

Иностранцы по достоинству оценивают памятники архитектуры, богатую историю Гродно и национальную белорусскую кухню. Не забывают и про сувениры. Как правило, с собой они охотно увозят белорусские конфеты, мармелад, зефир, квас, пользуются спросом белорусская косметика и льняные изделия, а также сувениры, созданные народными мастерами.

– Благодаря безвизовому режиму можно без труда пересечь границу и познакомиться с белорусской культурой в любое время. Я в Гродно уже второй раз. Пока это единственный город в Беларуси, который я посетил. Мне нравится, что все достопримечательности расположены в историческом центре города и далеко идти не нужно. Мои любимые места здесь – дом-музей Элизы Ожешко, поражают красотой Фарный костел, Свято-Покровский кафедральный собор, Старый и Новый замки. В свободное время обязательно пройдусь по магазинам и куплю белорусские сладости, они мне пришлись по вкусу еще во время первой поездки, – подчеркнул гость из Польши Патрик Бланя.

С 10 ноября туристам будет доступна расширенная безвизовая зона «Гродно – Брест». Это позволит иностранцам осуществлять въезд в Беларусь и выезд из нее через любые пропускные пункты Гродненской и Брестской областей. Благодаря новому указу в распоряжении иностранных гостей будет и больше времени: находиться на безвизовой территории путешественники смогут до 15 суток.

Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?

Диана СИДОРКЕВИЧ
Фото: Вадима Голотика
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 10 ноября еще пять районов Гродненщины доступны туристам для безвизового посещения вне организованных групп.  Благодаря безвизовому режиму город над Неманом...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Петриковском районе микроавтобус попал в ДТП, в салоне оказалась зажата девочка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика