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Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?
10.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 10 ноября
Благодаря безвизовому режиму город над Неманом еженедельно
– С
Среди туристов можно встретить людей разного возраста, уже бывавших в Гродно и только знакомящихся с городом.
– Я в Гродно впервые. Об этом городе очень тепло отзывались мои знакомые, которые приезжали сюда уже не раз. Должен сказать, мои представления совпали с реальностью: это действительно очень красивый город, своей архитектурой он даже чем-то похож на маленькие и уютные городки Западной Германии. Первое впечатление у меня очень хорошее, – поделился Михал Мицье, турист из польского Ополе.
За последние годы Гродно изменился: это касается как внешнего облика, так и инфраструктуры для местных жителей и туристов.
– Посещала Гродно раньше, однако достаточно давно. Уже тогда здесь было здорово и интересно. Приехав сюда снова, заметила, что город стал еще лучше. Много интересных мест появилось, а также удобств для туристов: меню в кафе и ресторанах на иностранных языках, больше сувенирных лавок и магазинов открылось, отелей стало куда больше, – рассказала Она Циценене, гостья из литовского города Алитус.
Иностранцы по достоинству оценивают памятники архитектуры, богатую историю Гродно и национальную белорусскую кухню. Не забывают и про сувениры. Как правило, с собой они охотно увозят белорусские конфеты, мармелад, зефир, квас, пользуются спросом белорусская косметика и льняные изделия, а также сувениры, созданные народными мастерами.
– Благодаря безвизовому режиму можно без труда пересечь границу и познакомиться с белорусской культурой в любое время. Я в Гродно уже второй раз. Пока это единственный город в Беларуси, который я посетил. Мне нравится, что все достопримечательности расположены в историческом центре города и далеко идти не нужно. Мои любимые места здесь – дом-музей Элизы Ожешко, поражают красотой Фарный костел, Свято-Покровский кафедральный собор, Старый и Новый замки. В свободное время обязательно пройдусь по магазинам и куплю белорусские сладости, они мне пришлись по вкусу еще во время первой поездки, – подчеркнул гость из Польши Патрик Бланя.
С 10 ноября туристам будет доступна расширенная
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Богатая история, выдающиеся памятники архитектуры и белорусские сладости. Что привлекает безвизовых туристов в Гродно?
С 10 ноября еще пять районов Гродненщины доступны туристам для безвизового посещения вне организованных групп. Благодаря безвизовому режиму город над Неманом...
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