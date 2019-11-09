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Австралиец разбогател через минуту после расставания с девушкой
10.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Житель Мельбурна (Австралия) выиграл 800 тысяч австралийских долларов. Как
Кенни – так зовут победителя – поставил на скаковую лошадь.
Пара отмечала выигрыш вместе. Мужчина угощал бывшую девушку напитками. После они разошлись.
Кенни планирует потратить призовые на покупку жилья.
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Житель Мельбурна (Австралия) выиграл 800 тысяч австралийских долларов. Как рассказывает Daily Mail, мужчина разбогател спустя считанные минуты после расставания с...
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