Австралиец разбогател через минуту после расставания с девушкой

Источник материала: Вороновская газета





Житель Мельбурна (Австралия) выиграл 800 тысяч австралийских долларов. Как рассказывает Daily Mail, мужчина разбогател спустя считанные минуты после расставания с девушкой.

Кенни – так зовут победителя – поставил на скаковую лошадь. Мужчина следил за скачками, когда его девушка решила выяснить отношения и сообщить ему о расставании. Пока пара ссорилась, первой к финишу пришла выбранная Кенни лошадь.

Пара отмечала выигрыш вместе. Мужчина угощал бывшую девушку напитками. После они разошлись.

Кенни планирует потратить призовые на покупку жилья.

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