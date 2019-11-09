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Уроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками ГродноУроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками Гродно

10.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками ГродноУроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками Гродно

Такие встречи помогают сформировать у ребят жизненно важные знания и навыки.

Во время осенних каникул особенно важно уделять как можно больше внимания детям, ведь зачастую они могут остаться дома одни без родителей. Поэтому работники Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям посещают пришкольные лагеря и обучают ребят правилам безопасности дома и на улице.
 
Уроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками ГродноУроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками Гродно
 
Огнеборцы вместе с детьми оттачивают алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, повторяют номера вызова экстренных служб, а также напоминают правила безопасного поведения. Не обходятся такие мероприятия и без увлекательных спортивных конкурсов. Самые активные участники получают от спасателей полезные сувениры.
 
Также в кинотеатрах города для школьников организован показ мультсериала «Волшебная книга».
 
Уроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками ГродноУроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками Гродно
Уроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками ГродноУроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками Гродно
 
 
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Такие встречи помогают сформировать у ребят жизненно важные знания и навыки. Во время осенних каникул особенно важно уделять как можно больше внимания детям,...
 
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