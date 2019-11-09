Уроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками ГродноУроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Такие встречи помогают сформировать у ребят жизненно важные знания и навыки.

осенних каникул особенно важно уделять как можно больше внимания детям, ведь зачастую они могут остаться дома одни без родителей. Поэтому работники Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям посещают пришкольные лагеря и обучают ребят правилам безопасности дома и на улице. Во времяособенно важно уделять как можно больше внимания детям, ведь зачастую они могут остаться дома одни без родителей. Поэтому работники Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям посещают пришкольные лагеря и обучают ребят правилам безопасности дома и на улице.





Огнеборцы вместе с детьми оттачивают алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, повторяют номера вызова экстренных служб, а также напоминают правила безопасного поведения. Не обходятся такие мероприятия и без увлекательных спортивных конкурсов. Самые активные участники получают от спасателей полезные сувениры. вместе с детьми оттачивают алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, повторяют номера вызова экстренных служб, а также напоминают правила безопасного поведения. Не обходятся такие мероприятия и без увлекательных спортивных конкурсов. Самые активные участники получают от спасателей полезные сувениры.

Также в кинотеатрах города для школьников организован показ мультсериала «Волшебная книга».





