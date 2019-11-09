|
Уроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками ГродноУроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками Гродно
10.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Такие встречи помогают сформировать у ребят жизненно важные знания и навыки.
Во время
Также в кинотеатрах города для школьников организован показ мультсериала «Волшебная книга».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками ГродноУроки безопасности от спасателей. Как работники МЧС на каникулах проводят встречи со школьниками Гродно
Такие встречи помогают сформировать у ребят жизненно важные знания и навыки. Во время осенних каникул особенно важно уделять как можно больше внимания детям,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)