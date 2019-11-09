ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роскошь и вольности литовского дворянства. Часть 3: поговорим про трапезу

10.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Поговорив о дуростях славной литовской (опять же, не путать с этнической Литвой!) шляхты, рассмотрим теперь такой немаловажный вопрос, как трапеза. Их сиятельства изволили откушивать с чувством, с толком, с расстановкой, не спеша, и порой обед плавно переходил в ужин, а временами и в завтрак. Признаком хорошего тона и радушием хлебосольного хозяина считалось переедание. Иными словами, пардон, возвращение содержимого желудка обратно – на стол, под стол, как получится. Подобное происходило довольно часто, а в среде магнатов тем более.

Роскошь и вольности литовского дворянства. Часть 3: поговорим про трапезу

Что же кушала ясновельможная шляхта? Вновь слово подполковнику Бобровскому.

«За столом вельмож подавалось множество яств и дорогих вин», – писал Бобровский. «Увеселения, попойки и празднества составляли единственную цель их жизни, пьянство убивало всякую способность к делам. … Во дворцах богатых землевладельцев великолепные угощения привлекали шумные сборища многочисленной шляхты, буйной и ничем не укротимой. Сапеги и Браницкие в Ружанах и Белостоке тратили в один вечер сотни тысяч злотых на приёмы; девятидневное празднество Льва Сапеги в Ружанах в присутствии короля Владислава, его супруги, иезуитов и многих вельмож, без сомнения, стоило миллионов, если на одни подарки истрачено сотни тысяч.

Роскошь и вольности литовского дворянства. Часть 3: поговорим про трапезу

… Завтраки, обеды, ужины, переполненные яствами и богатейшими винами составляли принадлежность вельмож. С утра пили гретое вино с яйцами, потом кофе; завтрак составляли: бигос, колбаса, редька, масло, ветчина, разнообразные варенья и вина. Ещё более разнообразия было за обедом: борщ, суп, щи, холодник литовской с ботвиньею, вишнёвый, сливочный, впоследствии бульон и разнообразные деликатные супы. После супа подавали колбасу, потом говядину с петрушкой, с хреном, свеклой, огурцами и разнообразные салаты из бобов, чеснока, лука и прочее; кроме волов, в особенности украинских и подольских, употреблялось мясо буйволов, зубров или туров и лосей; потом следовало жаркое из самой разнообразной дичи, так что пересчитывать её значило бы повторить всю Гродненскую зоологию; тоже самое можно сказать о рыбьих блюдах, жарких, соусах и проч. Последним блюдом служила какая-нибудь каша; искусство выделывания теста стояло на весьма низкой степени до половины прошедшего столетия; поэтому торнские пряники и гданские марципаны считались лакомством. Из овощей употребляли капусту, лук, чеснок, особенно в баранине, бураки, репу, морковь, пастернак, горох, щавель и шпинат; картофель появился при Августе III, но употребление его в пищу почитали вредным для здоровья; к тому же есть картофель запрещало духовенство».

Роскошь и вольности литовского дворянства. Часть 3: поговорим про трапезуКшиштоф Станислав Завиша

От себя заметим, что сами служители культа трескали этот заморский овощ за обе щеки с большим удовольствием.

«Столовые вельмож были так велики, что помещали стол длиною в 50 локтей (около 45 аршин); стол был убран цветами разного рода, благовонными деревьями, в чашах помещались фрукты. Некогда для чистоты воздуха жгли можжевельник, а впоследствии ставили сосуды, наполненные горевшими духами. Каждый приглашённый имел право привести своих приятелей: на 12-15 приглашённых приходило 70 и 80 и это нисколько не затрудняло хозяев, так, должно быть того ожидали. Едва гости садились за стол, били в барабаны и по сигналу входили лакеи с первым блюдом под предводительством маршала (подстолия) с жезлом; за ним шёл взвод солдат с офицером. После обеда через два часа следовал ужин, за которым просиживали до самого утра. Угощение Сапегов и Браницких стоило иногда до 40-50 тысяч злотых.

В празднествах, свадьбах и разных пиршествах вельмож XVII и XVIII столетий проглядывала роскошь и свобода; на свадьбах у них нередко присутствовали короли, их дети или послы. К вельможе собирались равные им богатством и положением родные и приятели, знакомые из самых отдалённых стран, и поклонявшаяся им многочисленная шляхта. Низшая шляхта, следуя обычаям своих патронов, также не щадила издержек для приёмов и угощений. Не обходилось без музыки, многочисленных яств, богатых вин и всякого рода увеселений».

Учитывая буйный характер гордой шляхты, нередко такие увеселительные попойки заканчивались драками, а того и ещё хуже – «смертоубийствами». Благо, уважающий себя шляхтич с саблей не расставался даже за столом. Один из таких случаев описывал известный историк XIX века Н.И. Костомаров.

Кароль Станислав Радзивилл. Пане Коханку

Роскошь и вольности литовского дворянства. Часть 3: поговорим про трапезу

Дело происходило в славном городе Несвиж, в родовом замке некоронованных королей Европы – князей Радзивиллов. Попойку, пардон, торжественный обед, а может и ужин, давал один из самых оригинальных представителей рода – Кароль Станислав Радзивилл, или просто, «Пане Коханку». По свидетельствам очевидцев, его редко кто видел трезвым, при этом он сам был до безумия щедрым и расточительным. Терпеть не мог, когда кто-то перечит ему. Но одно дело, когда перед ним оборванец в виде условного шляхтича Похмелкина из деревни Большие Тараканы, другое – представитель равного ему магнатского рода. Короче, Пане Коханку и присутствовавший здесь же пан Пац в пьяном угаре принялись выяснять отношения. Дошло до того, что Пац вызвал соперника на дуэль. Вы можете представить себе поединок на саблях двух пьяных и довольно тучных мужиков? Вот и Пане Коханку, очевидно, не очень впечатлил подобный поворот сюжета. В ответ он просто позвал своих людей и посадил Паца в кандалы под арест. А на утро ему присудили смертную казнь. Одели в смертный саван и вывели на середину двора, к уже томившемуся в ожидании палачу с топором в руке. Тут же нарисовался прикормленный ксёндз с причащением. Мигом протрезвевший Пац бросился в ноги к Радзивиллу. Некоторое время тот стоял с суровым видом, затем со словами: «Вот я тебя сейчас лучше напугал, чем ты меня вчера поединком», обнял собутыльника и повёл во дворец. А пан Пац всё-таки умер. Спустя 3 дня от неумеренного потребления вина во дворце всё того же Радзивилла. Кстати, сам достопочтенный Кароль Радзивилл занимал должность маршалка минского трибунала, то бишь председателя суда…

А помимо выполнения сих почётных обязанностей, наш вельможа входил ещё и в тройку высокопоставленных пьяниц Речи Посполитой. Сомнительный почёт… По его заказу на Рождество 1780 года в Несвиж было завезено 1500 бутылок шампанского, 300 бутылок бургундского вина и 200 рейнского, 3 бочки английского пива и 15 бочек устриц. И это, заметьте, спустя 8 лет после первого раздела Речи Посполитой. Очевидно, таким образом, пан Радзивилл оплакивал гибель своей страны. Нет, этих господ история определённо ничему не научила…

Неумеренная пьянство считалось в приличном шляхетском обществе как норма жизни. В принципе, разленившиеся, обрюзгшие телом феодалы, ничего другого и не умели. Ушли в прошлое ратные подвиги их боевых предков, эти господа и на коня то с трудом садились. Вот и киевский воевода Януш Тышкевич вкушал огненную жидкость только стоя, так больше влезет. Причём, в процессе употребления сих веселящих напитков «придворные должны были помогать своему господину поддерживать вертикальное положение», дабы его светлость раньше времени не оказалась уставшей, светлым ликом в закуске…

Не лучше были и князья Огинские, оказавшиеся сегодня на пьедестале меценатства и просвещения. Только просвещение некоторые из них понимали по-своему. На фоне ослепительной роскоши и пускания пыли в глаза с умопомрачительными театрами и водными баталиями в своих владениях, верные холопы сих славных «меценатов» подыхали от голода. В 1800 году русский сенатор и по совместительству придворный поэт Гавриил Державин отправился с инспекцией от Павла I в приобретенные земли Витебской губернии, пардон, «оккупированные Россией». Даже его, закоренелого помещика, поразили местные реалии. О владениях его светлости князя Огинского он писал, что крестьяне «все вокруг вялые, худые и бледные как мертвецы. Сравнивая их с самыми бедными великорусскими крестьянами, я без сомнения сказал бы, что они находятся в самом жалостном состоянии и терпят такой голод, какой скоро их уморит и которого при этом вряд ли найдутся средства избежать, если судить по тому, что нигде… нет никакого хлеба, а также скота и птицы». Спросите, а где всё? В закромах нашего «мецената». Надо же на что-то содержать театры с водными феериями и кавалерийскими баталиями. И самому вкусно кушать и сладко спать. Кстати, звали его Ян Огинский, родственник того самого композитора. Ну чем не современный олигарх?

Продолжение следует.

По материалам сборника «Материалы для географии и статистики России. Гродненская губерния» (С.-Петербург, 1863), монографии Н.И. Костомарова «Последние годы Речи Посполитой», публикации Я. Алексейчика «Сто тысяч королей, потерявших два государства».

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Поговорив о дуростях славной литовской (опять же, не путать с этнической Литвой!) шляхты, рассмотрим теперь такой немаловажный вопрос, как трапеза. Их сиятельства...
 
Новости дня
Новости разные
 
У панядзелак + 13, дажджы і аранжавы ўзровень небяспекі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика