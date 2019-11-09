ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По Брестской области закрываются торговые точки сети "Евроопт"

10.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Подтверждаются слухи, опубликованные несколько ранее на соответствующем Telegram-канале.

По Брестской области закрываются торговые точки сети "Евроопт"

Магазин "Хит!", расположенный в здании бывшего универмага в Мотоле, будет работать до 24 ноября включительно. Об этом сообщил председатель Мотольского сельисполкома Сергей Пилипович.

"По Брестской области закрываются торговые точки сети "Евроопт". Не исключение и Мотоль. Как рассказал директор филиала сети магазинов «Евроопт» по Брестской области Олег Монич, 24 ноября - последний день работы "Хита!". Не получили ожидаемого эффекта. Кстати, закроется также один из "Еврооптов" в Иваново", - сказал Сергей Пилипович.

Сегодня в Мотоле работают 44 торговые точки, из них 6 - государственной формы собственности. В частности, открыты 12 продовольственных магазинов, 3 точки питания. "Все успешно конкурируют между собой, - подчеркнул глава сельисполкома. - Да, с приходом "Евроопта" один магазин Ивановского Райпо закрылся, но другие наоборот набрались опыта в здоровой конкуренции и завоевали своего покупателя".

Что касается здания бывшего универмага, то, по словам хозяев недвижимого имущества здания ООО "АВА-регион", при уходе с торговой площадки магазина "Хит!" территория будет предлагаться другим торговым фирмам, при желании каждый заинтересованный может взять в аренду определенные квадраты для своего вида деятельности.

По Брестской области закрываются торговые точки сети "Евроопт"

Второй этаж остается в сформированном составе. Напомним, там обосновались мебельный магазин, магазин дешевой одежды и магазин химии и парфюмерии.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Подтверждаются слухи, опубликованные несколько ранее на соответствующем Telegram-канале. Магазин "Хит!", расположенный в здании бывшего универмага в Мотоле, будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
У панядзелак + 13, дажджы і аранжавы ўзровень небяспекі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика