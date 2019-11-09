Источник материала: Виртуальный Брест

Подтверждаются слухи, опубликованные несколько ранее на соответствующем Telegram-канале .





Магазин "Хит!", расположенный в здании бывшего универмага в Мотоле, будет работать до 24 ноября включительно. Об этом сообщил председатель Мотольского сельисполкома Сергей Пилипович.

"По Брестской области закрываются торговые точки сети "Евроопт". Не исключение и Мотоль. Как рассказал директор филиала сети магазинов «Евроопт» по Брестской области Олег Монич, 24 ноября - последний день работы "Хита!". Не получили ожидаемого эффекта. Кстати, закроется также один из "Еврооптов" в Иваново", - сказал Сергей Пилипович.

Сегодня в Мотоле работают 44 торговые точки, из них 6 - государственной формы собственности. В частности, открыты 12 продовольственных магазинов, 3 точки питания. "Все успешно конкурируют между собой, - подчеркнул глава сельисполкома. - Да, с приходом "Евроопта" один магазин Ивановского Райпо закрылся, но другие наоборот набрались опыта в здоровой конкуренции и завоевали своего покупателя".

Что касается здания бывшего универмага, то, по словам хозяев недвижимого имущества здания ООО "АВА-регион", при уходе с торговой площадки магазина "Хит!" территория будет предлагаться другим торговым фирмам, при желании каждый заинтересованный может взять в аренду определенные квадраты для своего вида деятельности.





Второй этаж остается в сформированном составе. Напомним, там обосновались мебельный магазин, магазин дешевой одежды и магазин химии и парфюмерии.