Дачные будни: второй урожай баклажан и перцев, а также куропатки «подстреленные» во время фотоохоты

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Четыре выходных дня, ну кто теперь скажет, что Октябрьскую революцию совершили зря! Правда, в прошедшую субботу пришлось ехать на дачу, чтобы отработать барщину – покопать грядки. С погодой повезло, и поэтому время на фазенде провели с удовольствием.





В теплице по второму разу полным ходом цветут баклажаны и уже появились синенькие малыши. Сладкие перцы тоже не отстают. Зелёный лук уже выбросил свои стрелки, скоро можно будет собирать урожай. А вот редис задерживается, никак не хочет вылезать из земли. Одним словом - редиска!





Коты, судя по внешнему виду, благоденствуют, вид у них округлый. Но некоторые особи из вредности строят недовольные или суровые морды. Котёнок Персик сильно подрос и превратился в подростка. Ласковый и чистенький мальчик, очень хочет отдаться в добрые руки. Вроде объявился папаша малыша - раньше такой кот с похожим окрасом к нам не захаживал. Только у него глаза в отличие от Персика голубые.





Пару недель назад приметил возле наших дач стайку куропаток. Птички обжились и приходят кормиться практически к человеческому жилью. Машин проезжающих по грунтовой дороге не боятся. А вот когда я попытался подойти к куропаткам с фотоаппаратом поближе испугались. Быстренько всей стаей взлетели и скрылись в кустах неподалёку.