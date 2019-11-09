ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня ночью и завтра по Брестской области прогнозируются дожди, местами сильные

10.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание! Ночью 11 ноября (понедельник) местами по стране ожидаются сильные дожди.

Сегодня ночью и завтра по Брестской области прогнозируются дожди, местами сильные

Смотрите видеопрогноз:

По данным Белгидромета, в Беларуси 11 ноября будет преобладать облачная погода. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, с порывистым ветром — в Гродненской области объявлен оранжевый уровень опасности.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Внимание! Ночью 11 ноября (понедельник) местами по стране ожидаются сильные дожди. Смотрите видеопрогноз: По данным Белгидромета, в Беларуси 11 ноября будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
У панядзелак + 13, дажджы і аранжавы ўзровень небяспекі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика