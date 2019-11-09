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Сегодня ночью и завтра по Брестской области прогнозируются дожди, местами сильные
10.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимание! Ночью 11 ноября (понедельник) местами по стране ожидаются сильные дожди.
Смотрите видеопрогноз:
По данным Белгидромета, в Беларуси 11 ноября будет преобладать облачная погода. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные, с порывистым ветром — в Гродненской области объявлен оранжевый уровень опасности.
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Внимание! Ночью 11 ноября (понедельник) местами по стране ожидаются сильные дожди. Смотрите видеопрогноз: По данным Белгидромета, в Беларуси 11 ноября будет...
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