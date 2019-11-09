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В Дрогичинском районе хорек покусал женщину

10.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

59-летняя женщина стала жертвой укуса хорька, который забрался в хозпостройку на ее частном подворье.

В Дрогичинском районе хорек покусал женщину

Пострадавшая своевременно обратилась за медицинской помощью – ей сделали две прививки от бешенства.

В течение последующих трех месяцев женщине будет сделано еще четыре.

Напомним, последний случай бешенства у животного в Дрогичинском районе был зарегистрирован 2017 году у лисицы.

 
 
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  59-летняя женщина стала жертвой укуса хорька, который забрался в хозпостройку на ее частном подворье. Пострадавшая своевременно обратилась за медицинской...
 
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