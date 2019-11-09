В Дрогичинском районе хорек покусал женщину

Источник материала: Виртуальный Брест

59-летняя женщина стала жертвой укуса хорька, который забрался в хозпостройку на ее частном подворье.





Пострадавшая своевременно обратилась за медицинской помощью – ей сделали две прививки от бешенства.

В течение последующих трех месяцев женщине будет сделано еще четыре.

Напомним, последний случай бешенства у животного в Дрогичинском районе был зарегистрирован 2017 году у лисицы.