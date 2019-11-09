Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы думаете, что постельный комплект, развивающий коврик или сумка на детскую коляску не могут быть оригинальными и в единственном экземпляре, то ошибаетесь. Брестская швейная мастерица Наталья Семечко ломает многие стереотипы, начиная от самого главного – «Клиент всегда прав». И этим, как ни странно, еще больше завоевывает доверие и симпатию заказчиков.





Запись к мастерице расписана на два месяца вперед. Свои заказы ждут клиенты не только в Беларуси, но и в соседних России и Украине. А между тем швейным делом Наталья активно занимается только шесть лет, а до этого пятнадцать посвятила совсем другой отрасли – общепиту. Однако это не помешало ей занять свою нишу в индивидуальном пошиве и текстильном дизайне.

О том, где черпает вдохновение, как приходится исполнять самые сложные и неординарные заказы, а также почему она принципиально не смотрит чужие работы, Наталья СЕМЕЧКО рассказала Zarya.by

– Наталья, как получилось, что вы занялись швейным делом, придя из совершенно другой отрасли?

– Еще в юности я хотела заниматься швейным делом. После школы окончила курсы по специальности «Швея-раскройщица». Пошла работать, но это оказалось ненадолго. Не привлекло, потому что надо было шить что-то типичное, в основном одежду. А это вообще не мое. Поэтому я быстро сменила род деятельности, ушла в общепит, которому в итоге отдала аж 15 лет. Окончила Барановичский технологический колледж, получила специальность «Техник-технолог общественного питания». Работала официантом, а потом барменом. Про швейное дело я даже не вспоминала до тех пор, пока не родился второй ребенок. Шесть лет назад в декрете было скучно, хотелось что-то делать. Я творческий человек, поэтому сидеть сложа руки не могу и не хочу. Решила шить для себя, для дочек. Потом попросила одна подружка, затем другая. Сарафанное радио сработало очень быстро. Знакомые просили в основном пошить постельный комплект, бортики в детскую кроватку, по большей части что-то для детей.

– Когда вы поняли, что можно или нужно шить не только для знакомых?

– Продавая детские вещи на одной известной интернет-барахолке, увидела, что многие шьют что-то и продают, подумала: «А чем я хуже?». Первое, что пошила, были бортики в детскую кроватку. Разработала сама модель, придумала дизайн. Они ушли за день, т.е. клиент нашелся сразу. Очень удивилась этому и решила не останавливаться. Первая модель была с рюшами для девочки, сделала еще «мальчуковый» вариант, который также нашел владельца очень быстро. Люди начали писать. Просили пошить что-то особенное, конкретно для них. За два с половиной года у меня появилось много клиентов, работала по всей Беларуси, сотрудничала с почтой. Поначалу работала как ремесленник, а потом открыла ИП.

– Со временем вы ушли в социальные сети. Только в группе «ВКонтакте» три тысячи подписчиков. Это все клиенты?

– Да, поверьте, накрутка мне не нужна. Бессмысленно приглашать в группу тех, кто просто вступает ради того, чтобы вступить. У меня все по делу, группа создана для рабочих моментов. Иногда мне предлагают дать рекламу и раскрутить группу, мне это попросту не надо.





– Куда чаще всего отправляете заказы и где больше всего клиентов?

– В основном по Беларуси. Много заказов из Гродненской и Гомельской областей. Например, в городе Лида, мне кажется, уже нет названия улицы, которую я бы не знала, куда не отправляла бы свои работы. Как ни странно, несмотря на большую конкуренцию, много заказов из Минска. Есть постоянные клиенты в Украине и России.

– Почему вы категорически отказываетесь шить одежду?

– Это скучно. Мне нужен полет фантазии, а в одежде, к сожалению, я его не нахожу. Иногда шью для близких, но очень редко. И то, например, мои дети сами говорят, что сейчас проще купить, чем пошить, или заказать у тех, кто специализируется именно на этом. Я шью любой текстиль: взрослая комната, начиная от оформления окна, заканчивая ковром; и детская: бортики, коконы, развивающие коврики.





– В чем, на ваш взгляд, секрет успеха?

– Наверное, в том, что я шью всё и не как все (смеется). Очень востребована реставрация колясок и детских стульчиков для кормления. За это не каждый возьмется. Я знаю, что не многие мои коллеги берутся, например, реставрировать капюшон в коляске.

– Много времени уходит на один заказ?

– Например, на полное оформление коляски может уйти два дня. А если она еще и не нового образца, когда на старое «железо» надо разработать современный текстильный дизайн, то может и три дня уйти. В основном в день делаю несколько заказов.

– Что чаще всего просят пошить?

– Многие заказы продиктованы определенной модой. Шью детские вигвамы и одеяла с помпонами для них. Это трудоемкий процесс и кропотливая работа. Некоторые даже говорят, что изделия слишком дорогие и можно где-то найти дешевле. Но надо понимать, что ручная работа стоит дороже. Лучше я сделаю меньше, но качественно. Тот же матрасик или одеялко из помпонов должны быть безопасным, чтобы ребенок плюхнулся на него и не ударился. Каждый помпон должен быть наполнен, а это совсем другая работа и затраты.





– А что больше всего нравится шить именно вам?

– То, где можно проявить фантазию. Например, если шью текстиль на стульчик для кормления, дизайн разрабатываю индивидуально. Стараюсь, чтобы не клиент диктовал, «как» и «что» делать. В большинстве случаев я уже вижу, что надо делать по-другому, так как то, что хочет человек, просто не подойдет по цвету, форме или тканевому исполнению. Бывает, конечно, что заказчик все равно хочет именно так, как придумал, но частенько потом разочаровывается в результате и соглашается с моим предложением, вздыхая: «Чего же я вас не послушал?!».

– И вы переделываете?

– Да, это моя позиция: «Клиент, может, и не всегда прав, но должен остаться доволен заказом». У меня вообще нет такого: отдала заказ – и на этом точка. Бывает, что заказ у клиента и все выполнено без сучка без задоринки, но клиент звонит и говорит, что оказался «не тот оттенок зеленого»… Я забираю и шью по-новому. Да, изделия, которые шьются по индивидуальному заказу, очень трудно потом продать другому человеку. Они долго лежат, пока не найдут владельца.





– Что сложнее всего пошить?

– Последнее время шью чехлы на диваны, компьютерные кресла. Это даже не сложно, просто забирает много времени. Трудно работать с экокожей, очень устаешь физически.

– Были какие-нибудь необычные заказы?

– Много, особенно всякой мелочевки. Я даже не выкладываю фото таких заказов в соцсети, потому что боюсь, что начнут заказывать именно это (смеется). Бывает, показывают фото с китайских сайтов, а там какая-нибудь вещь, о существовании которой раньше и не догадывалась. Но не отказываюсь и делаю. Приходится посидеть, подумать, как воплотить это в реальность. Например, пришлось как-то сделать что-то наподобие сетчатой крышки на хлебницу в виде купола, которая защищает от насекомых. Придумала каркас, подобрала ткань и – вуаля. Клиент остался доволен.

– Где черпаете вдохновение и как придумываете модели?

– Я просто так вижу эти изделия. Иногда даже снится что-то. Говорят, что в интернете сейчас можно найти все, что угодно. Старшая дочка часто показывает интересные модели, которые находит в сети. А я не смотрю принципиально, потому что идей и так хоть отбавляй и только б суметь все воплотить. Я даже клиентов своих сразу предупреждаю, что я не делаю «под копирку», если они показывают фото того, что хотят. Я сделаю похоже, но что-то там будет обязательно по-другому. Хотите зайчика? Не вопрос! Но глазки или ушки у него будут отличаться, будут такими, как вижу их я.





– Какие у вас профессиональные планы?

– Есть мечта, к которой я потихонечку иду, – свой магазин, где можно выставлять работы. Сейчас у меня только офис, а вначале вообще работала дома, да еще по выходным.

– Вы так загружены, как близкие относятся к тому, что мама и жена пропадает на работе?

– Работа, в самом деле, занимает почти все время. Мой муж тоже пропадает на работе, он дизайнер мебели. Дети к этому привыкли. Младшая дочка учится во вторую смену, они со старшей домой приходят около семи вечера. Я тоже стараюсь приходить хотя бы в восемь, чтобы с ними побыть. А если нет, то девчонки звонят и напоминают, что маму ждут дома.



































