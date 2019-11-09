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Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

10.11.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы думаете, что постельный комплект, развивающий коврик или сумка на детскую коляску не могут быть оригинальными и в единственном экземпляре, то ошибаетесь. Брестская швейная мастерица Наталья Семечко ломает многие стереотипы, начиная от самого главного – «Клиент всегда прав». И этим, как ни странно, еще больше завоевывает доверие и симпатию заказчиков.

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

Запись к мастерице расписана на два месяца вперед. Свои заказы ждут клиенты не только в Беларуси, но и в соседних России и Украине. А между тем швейным делом Наталья активно занимается только шесть лет, а до этого пятнадцать посвятила совсем другой отрасли – общепиту. Однако это не помешало ей занять свою нишу в индивидуальном пошиве и текстильном дизайне.

О том, где черпает вдохновение, как приходится исполнять самые сложные и неординарные заказы, а также почему она принципиально не смотрит чужие работы, Наталья СЕМЕЧКО рассказала Zarya.by

– Наталья, как получилось, что вы занялись швейным делом, придя из совершенно другой отрасли?

– Еще в юности я хотела заниматься швейным делом. После школы окончила курсы по специальности «Швея-раскройщица». Пошла работать, но это оказалось ненадолго. Не привлекло, потому что надо было шить что-то типичное, в основном одежду. А это вообще не мое. Поэтому я быстро сменила род деятельности, ушла в общепит, которому в итоге отдала аж 15 лет. Окончила Барановичский технологический колледж, получила специальность «Техник-технолог общественного питания». Работала официантом, а потом барменом. Про швейное дело я даже не вспоминала до тех пор, пока не родился второй ребенок. Шесть лет назад в декрете было скучно, хотелось что-то делать. Я творческий человек, поэтому сидеть сложа руки не могу и не хочу. Решила шить для себя, для дочек. Потом попросила одна подружка, затем другая. Сарафанное радио сработало очень быстро. Знакомые просили в основном пошить постельный комплект, бортики в детскую кроватку, по большей части что-то для детей.

– Когда вы поняли, что можно или нужно шить не только для знакомых?

– Продавая детские вещи на одной известной интернет-барахолке, увидела, что многие шьют что-то и продают, подумала: «А чем я хуже?». Первое, что пошила, были бортики в детскую кроватку. Разработала сама модель, придумала дизайн. Они ушли за день, т.е. клиент нашелся сразу. Очень удивилась этому и решила не останавливаться. Первая модель была с рюшами для девочки, сделала еще «мальчуковый» вариант, который также нашел владельца очень быстро. Люди начали писать. Просили пошить что-то особенное, конкретно для них. За два с половиной года у меня появилось много клиентов, работала по всей Беларуси, сотрудничала с почтой. Поначалу работала как ремесленник, а потом открыла ИП.

– Со временем вы ушли в социальные сети. Только в группе «ВКонтакте» три тысячи подписчиков. Это все клиенты?

– Да, поверьте, накрутка мне не нужна. Бессмысленно приглашать в группу тех, кто просто вступает ради того, чтобы вступить. У меня все по делу, группа создана для рабочих моментов. Иногда мне предлагают дать рекламу и раскрутить группу, мне это попросту не надо.

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

– Куда чаще всего отправляете заказы и где больше всего клиентов?

– В основном по Беларуси. Много заказов из Гродненской и Гомельской областей. Например, в городе Лида, мне кажется, уже нет названия улицы, которую я бы не знала, куда не отправляла бы свои работы. Как ни странно, несмотря на большую конкуренцию, много заказов из Минска. Есть постоянные клиенты в Украине и России.

– Почему вы категорически отказываетесь шить одежду?

– Это скучно. Мне нужен полет фантазии, а в одежде, к сожалению, я его не нахожу. Иногда шью для близких, но очень редко. И то, например, мои дети сами говорят, что сейчас проще купить, чем пошить, или заказать у тех, кто специализируется именно на этом. Я шью любой текстиль: взрослая комната, начиная от оформления окна, заканчивая ковром; и детская: бортики, коконы, развивающие коврики.

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

– В чем, на ваш взгляд, секрет успеха?

– Наверное, в том, что я шью всё и не как все (смеется). Очень востребована реставрация колясок и детских стульчиков для кормления. За это не каждый возьмется. Я знаю, что не многие мои коллеги берутся, например, реставрировать капюшон в коляске.

– Много времени уходит на один заказ?

– Например, на полное оформление коляски может уйти два дня. А если она еще и не нового образца, когда на старое «железо» надо разработать современный текстильный дизайн, то может и три дня уйти. В основном в день делаю несколько заказов.

– Что чаще всего просят пошить?

– Многие заказы продиктованы определенной модой. Шью детские вигвамы и одеяла с помпонами для них. Это трудоемкий процесс и кропотливая работа. Некоторые даже говорят, что изделия слишком дорогие и можно где-то найти дешевле. Но надо понимать, что ручная работа стоит дороже. Лучше я сделаю меньше, но качественно. Тот же матрасик или одеялко из помпонов должны быть безопасным, чтобы ребенок плюхнулся на него и не ударился. Каждый помпон должен быть наполнен, а это совсем другая работа и затраты.

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

– А что больше всего нравится шить именно вам?

– То, где можно проявить фантазию. Например, если шью текстиль на стульчик для кормления, дизайн разрабатываю индивидуально. Стараюсь, чтобы не клиент диктовал, «как» и «что» делать. В большинстве случаев я уже вижу, что надо делать по-другому, так как то, что хочет человек, просто не подойдет по цвету, форме или тканевому исполнению. Бывает, конечно, что заказчик все равно хочет именно так, как придумал, но частенько потом разочаровывается в результате и соглашается с моим предложением, вздыхая: «Чего же я вас не послушал?!».

– И вы переделываете?

– Да, это моя позиция: «Клиент, может, и не всегда прав, но должен остаться доволен заказом». У меня вообще нет такого: отдала заказ – и на этом точка. Бывает, что заказ у клиента и все выполнено без сучка без задоринки, но клиент звонит и говорит, что оказался «не тот оттенок зеленого»… Я забираю и шью по-новому. Да, изделия, которые шьются по индивидуальному заказу, очень трудно потом продать другому человеку. Они долго лежат, пока не найдут владельца.

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

– Что сложнее всего пошить?

– Последнее время шью чехлы на диваны, компьютерные кресла. Это даже не сложно, просто забирает много времени. Трудно работать с экокожей, очень устаешь физически.

– Были какие-нибудь необычные заказы?

– Много, особенно всякой мелочевки. Я даже не выкладываю фото таких заказов в соцсети, потому что боюсь, что начнут заказывать именно это (смеется). Бывает, показывают фото с китайских сайтов, а там какая-нибудь вещь, о существовании которой раньше и не догадывалась. Но не отказываюсь и делаю. Приходится посидеть, подумать, как воплотить это в реальность. Например, пришлось как-то сделать что-то наподобие сетчатой крышки на хлебницу в виде купола, которая защищает от насекомых. Придумала каркас, подобрала ткань и – вуаля. Клиент остался доволен.

– Где черпаете вдохновение и как придумываете модели?

– Я просто так вижу эти изделия. Иногда даже снится что-то. Говорят, что в интернете сейчас можно найти все, что угодно. Старшая дочка часто показывает интересные модели, которые находит в сети. А я не смотрю принципиально, потому что идей и так хоть отбавляй и только б суметь все воплотить. Я даже клиентов своих сразу предупреждаю, что я не делаю «под копирку», если они показывают фото того, что хотят. Я сделаю похоже, но что-то там будет обязательно по-другому. Хотите зайчика? Не вопрос! Но глазки или ушки у него будут отличаться, будут такими, как вижу их я.

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

– Какие у вас профессиональные планы?

– Есть мечта, к которой я потихонечку иду, – свой магазин, где можно выставлять работы. Сейчас у меня только офис, а вначале вообще работала дома, да еще по выходным.

– Вы так загружены, как близкие относятся к тому, что мама и жена пропадает на работе?

– Работа, в самом деле, занимает почти все время. Мой муж тоже пропадает на работе, он дизайнер мебели. Дети к этому привыкли. Младшая дочка учится во вторую смену, они со старшей домой приходят около семи вечера. Я тоже стараюсь приходить хотя бы в восемь, чтобы с ними побыть. А если нет, то девчонки звонят и напоминают, что маму ждут дома.

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

Оригинальные работы швейной мастерицы из Бреста любят далеко за пределами Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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