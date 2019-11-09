У жителей Помпей взорвались головы - ученые

Источник материала: Новости Волковыска

Специалисты из Италии изучили останки погибших жителей города Помпеи и рассказали об их смерти. Данные исследований опубликованы в журнале Plos One.

Жители города Помпеи, Геркуланум и Стабии, располагавшихся у подножия вулкана Везувий, погибли в 79 году нашей эры во время извержения. По данным археологов, у большинства жителей головы буквально взрывались.





Изучив кости погибших, специалисты выяснили, что смерть была мгновенной. Температура в городе возросла настолько, что кровь внутри тела вскипала, превращаясь в пар. Он создавал невероятное давление, от которого череп взрывался.

Об этом свидетельствуют минеральные с большим содержанием железа и его оксидов внутри костей и черепов.