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Дожди и до 14 градусов тепла ожидается на территории Беларуси 11 ноября

10.11.2019 17:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дожди и до 14 градусов тепла ожидается на территории Беларуси 11 ноября
Фото из открытых источников

Дожди и до 14 градусов тепла ожидается на территории Беларуси 11 ноября В Беларуси 9 ноября установлен новый температурный рекорд для всей страны
В понедельник, 11 ноября, на большей территории Беларуси пройдут дожди, ночью - сильные. Местами ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер будет переменных направлений, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от 5 до 11 градусов тепла. Днем по юго-востоку воздух прогреется до 12-14 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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