Температура воздуха в течение суток составит от 5 до 11 градусов тепла. Днем по юго-востоку воздух прогреется до 12-14 градусов.
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Дожди и до 14 градусов тепла ожидается на территории Беларуси 11 ноября
10.11.2019 17:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха в течение суток составит от 5 до 11 градусов тепла. Днем по юго-востоку воздух прогреется до 12-14 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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