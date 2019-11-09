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10 белорусских бойцов поборются за звание чемпиона Европы по муай-тай

10.11.2019 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершается чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019: выставили сильнейший состав, пока всё идет по плану

В последний день турнира проходят финалы среди мужчин и женщин. И приятно отметить, что за золотые награды будут сражаться сразу 10 наших представителей.

10 белорусских бойцов поборются за звание чемпиона Европы по муай-тай

У женщин на чемпионство претендуют 3 белоруски. А вот у мужчин в финал пробилось сразу 7 наших бойцов. Напомним, что телеканал СТВ ведет трансляцию боёв. Телевизионную версию чемпионата Европы смотрите в следующие выходные в эфире СТВ.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершается чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019:...
 
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