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10 белорусских бойцов поборются за звание чемпиона Европы по муай-тай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершается чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последний день турнира проходят финалы среди мужчин и женщин. И приятно отметить, что за золотые награды будут сражаться сразу 10 наших представителей.
У женщин на чемпионство претендуют 3 белоруски. А вот у мужчин в финал пробилось сразу 7 наших бойцов. Напомним, что телеканал СТВ ведет трансляцию боёв. Телевизионную версию чемпионата Европы смотрите в следующие выходные в эфире СТВ.
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Новости Беларуси. В Минске завершается чемпионат Европы по муай-тай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анатолий Симончик о ЧЕ по муай-тай – 2019:...
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