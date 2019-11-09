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Где найти доступную работу с высокой зарплатой, и какие подарки Беларуси сделали к 7 ноября? Анонс «Недели»

10.11.2019 16:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обо всём самом актуальном и обсуждаемом расскажут в информационной программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.

Где найти доступную работу с высокой зарплатой, и какие подарки Беларуси сделали к 7 ноября? Анонс «Недели»

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Михаил Мясникович
 
 
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Новости Беларуси. Обо всём самом актуальном и обсуждаемом расскажут в информационной программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру. Подробнее – в...
 
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