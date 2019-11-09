Рэпер Канье Уэст идёт в президенты Америки

Источник материала: KYKY

Американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента Штатов, но придется подождать. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

О том, что Канье собирется стать главой государства, стало известно во время ежегодного фестиваля Fast Company, посвященному инновациям, в Нью-Йорке. Во время разговора с дизайнером обуви Yeezy Стивеном Смитом музыкант заявил:

«Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году [аудитория рассмеялась]. Над чем вы смеетесь? Мы бы создали так много рабочих мест! Пока вы читаете в заголовках, где пишут, что Канье сумасшедший, каждый третий афроамериканец сидит в тюрьме, и все знаменитости – в тюрьме, потому что они не могут возразить. У них нет своего мнения, они так запуганы! <...>

Мартина Лютера Кинга убили не потому, что ему приснился сон; у него было что-то еще, о чем он хотел рассказать. Он говорил о расширении прав и возможностей темнокожих, расширении экономических возможностей. Когда я снялся в «Форбсе», я показал им чек на 890 миллионов долларов, а они все еще не назвали меня «миллиардером». Они не хотят, чтобы люди узнали, что мы тоже можем купить землю. Они не хотят, чтобы мы имели 100% собственности, которой я, например, владею в Yeezy».

Напомним: около двух недель назад Канье Уэст выпустил девятый альбом «Jesus is King», дату выхода которого не раз переносил. Пластинка состоит из 11 песен: если вы устали от болезненной для Беларуси темы выборов, можете послушать и отвлечься: