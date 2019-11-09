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Более 150 человек пришли на пикет против аккумуляторного завода в Бресте

10.11.2019 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акции против построенного завода проходят в Бресте в воскресенье сразу на двух площадках: в парке воинов-интернационалистов и на площади Ленина.
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Более 150 человек пришли в воскресенье, 10 ноября, на пикет против аккумуляторного завода. Разрешенная акция проходит в брестском парке воинов-интернационалистов в рамках предвыборного пикета Ирины Омельянчук, передает "Белсат".

Поддержать брестчан приехали минские политики Виталий Рымашевский и Юрий Губаревич. Также за митингом наблюдают представители миссии ОБСЕ в Беларуси.

Параллельно на площади Ленина в Бресте происходит очередная акция по кормлению голубей – сегодня на ней собралось около 80 человек.
 
Теги: Брест
 
 
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Акции против построенного завода проходят в Бресте в воскресенье сразу на двух площадках: в парке воинов-интернационалистов и на площади Ленина.
 
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