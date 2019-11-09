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Более 150 человек пришли на пикет против аккумуляторного завода в Бресте
Источник материала: Партизан
Акции против построенного завода проходят в Бресте в воскресенье сразу на двух площадках: в парке воинов-интернационалистов и на площади Ленина.
Более 150 человек пришли в воскресенье, 10 ноября, на пикет против аккумуляторного завода. Разрешенная акция проходит в брестском парке воинов-интернационалистов в рамках предвыборного пикета Ирины Омельянчук, передает
Поддержать брестчан приехали минские политики Виталий Рымашевский и Юрий Губаревич. Также за митингом наблюдают представители миссии ОБСЕ в Беларуси.
Параллельно на площади Ленина в Бресте происходит очередная акция по кормлению голубей – сегодня на ней собралось около 80 человек.
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Акции против построенного завода проходят в Бресте в воскресенье сразу на двух площадках: в парке воинов-интернационалистов и на площади Ленина.
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