Более 150 человек пришли на пикет против аккумуляторного завода в Бресте

Более 150 человек пришли в воскресенье, 10 ноября, на пикет против аккумуляторного завода. Разрешенная акция проходит в брестском парке воинов-интернационалистов в рамках предвыборного пикета Ирины Омельянчук, передает





Поддержать брестчан приехали минские политики Виталий Рымашевский и Юрий Губаревич. Также за митингом наблюдают представители миссии ОБСЕ в Беларуси.

Параллельно на площади Ленина в Бресте происходит очередная акция по кормлению голубей – сегодня на ней собралось около 80 человек.



