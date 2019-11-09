Драма дня. Игрок Бреста жестко срубил Глеба, получил удаление и со слезами покинул поле

Источник материала: Tut.by

Весьма драматичный эпизод случился в напряженном матче, в котором брестское «Динамо» могло оформить досрочное чемпионство, если бы обыграло «Ислочь».

На 71-й минуте игрок Бреста Владислав Васильев грубо срубил в центре поля Александра Глеба, за что был удален с поля.

Футболист со слезами на глазах уходил в подтрибунку, а Глебу долго оказывали помощь.

Источник видео: АБФФ

Игра закончился вничью — 1:1. Брест ждет результата в Витебске, где БАТЭ играет против местной команды.

И если «трактористы» потеряют очки, то «Динамо» станет впервые в своей истории чемпионом Беларуси.