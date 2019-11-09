ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Драма дня. Игрок Бреста жестко срубил Глеба, получил удаление и со слезами покинул поле

10.11.2019 18:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Весьма драматичный эпизод случился в напряженном матче, в котором брестское «Динамо» могло оформить досрочное чемпионство, если бы обыграло «Ислочь».

На 71-й минуте игрок Бреста Владислав Васильев грубо срубил в центре поля Александра Глеба, за что был удален с поля.

Футболист со слезами на глазах уходил в подтрибунку, а Глебу долго оказывали помощь.

Источник видео: АБФФ


Открыть/скачать видео (16.65 МБ)

Игра закончился вничью — 1:1. Брест ждет результата в Витебске, где БАТЭ играет против местной команды.

И если «трактористы» потеряют очки, то «Динамо» станет впервые в своей истории чемпионом Беларуси.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Драматичный эпизод случился в матче «Ислочи» против брестского «Динамо».
 
Новости дня
Новости разные
 
Моралес объявил о новых выборах президента Боливии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обувь хогл официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика