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Драма дня. Игрок Бреста жестко срубил Глеба, получил удаление и со слезами покинул поле
Источник материала: Tut.by
Весьма драматичный эпизод случился в напряженном матче, в котором брестское «Динамо» могло оформить досрочное чемпионство, если бы обыграло «Ислочь».
На 71-й минуте игрок Бреста Владислав Васильев грубо срубил в центре поля Александра Глеба, за что был удален с поля.
Футболист со слезами на глазах уходил в подтрибунку, а Глебу долго оказывали помощь.
Источник видео:
Игра закончился вничью — 1:1. Брест ждет результата в Витебске, где БАТЭ играет против местной команды.
И если «трактористы» потеряют очки, то «Динамо» станет впервые в своей истории чемпионом Беларуси.
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Драматичный эпизод случился в матче «Ислочи» против брестского «Динамо».
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