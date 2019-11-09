Моралес объявил о новых выборах президента Боливии

Источник материала: Ежедневник





Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов главы государства на фоне протестов и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.

Он также обратился к народу с просьбой "снизить напряженность" и "положить конец насилию во благо всех".

Протесты в Боливии вспыхнули 20 октября и продолжаются по сей день, за это время пострадали более 380 человек. Как сообщалось, в трех крупных городах — Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — к протестующим присоединились сотрудники правоохранительных органов. При этом руководство полиции утверждает, что никакого бунта среди стражей порядка нет, а власти пообещали не вводить войска.

Поводом для беспорядков стали результаты подсчета голосов на выборах президента. По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Моралес считает, что за массовыми протестами стоят правые силы, недовольные его переизбранием.

Организация американских государств, выступавшая наблюдателем на выборах, по итогам проверки обнаружила ряд нарушений. Группа аудиторов в предварительном докладе указала, что "статистически маловероятно", что Моралес мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура, пмшут РИА-Новости.