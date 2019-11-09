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Изменения в перечень товаров ежедневной и еженедельной потребности можно обсудить на Правовом форуме

10.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Изменения в перечень товаров ежедневной и еженедельной потребности можно обсудить на Правовом форуме

Проект постановления Совета Министров, предусматривающий внесение дополнений в перечень товаров (работ, услуг) ежедневной и еженедельной потребности, вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, заказчики с 1 января 2020 года смогут приобретать товары (работы, услуги), в которых имеется потребность уже с этой даты, с применение процедуры закупки из одного источника.

В частности, проектом предлагается для обеспечения бесперебойной работы в том числе учреждений здравоохранения (фельдшерско-акушерских пунктов и иных подразделений центральных районных больниц, размещенных в сельской местности), организации бесперебойного процесса оказания медпомощи населению и обеспечения продуктами питания пациентов учреждений здравоохранения дополнить перечень возможностью приобретать с применением процедуры закупки из одного источника топливную древесину, хлопчатобумажные ткани, одежду, продукты питания, лекарственные средства и пр.

Также среди предлагаемых дополнений — возможность приобретать услуги по эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений, что в свою очередь обосновано необходимостью обеспечения непрерывного учебно-тренировочного процесса для спортсменов, учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений.

Разработчики проекта постановления считают необходимым дополнить перечень услугами по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Это объясняется тем, что, в частности, оказание скорой медицинской помощи должно быть доступно и безопасно, а автомобили скорой должны проходить техобслуживание по мере необходимости.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 10 ноября 2019 года.

https://www.belta.by/

 
 
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Проект постановления Совета Министров, предусматривающий внесение дополнений в перечень товаров (работ, услуг) ежедневной и еженедельной потребности, вынесен на...
 
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