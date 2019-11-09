От чернильниц до уникальных открыток. В Лиде состоялся слет юных краеведов

Источник материала: Вороновская газета





Проект реализуется давно. Через поисково-исследовательскую деятельность, которая ведется учащимися района и их педагогами, он вносит весомый вклад в развитие музейного движения на Лидчине, пишет «Лідская газета».

Практически в каждом учреждении образования есть школьный кладезь истории. В небольших комнатах музеев можно найти раритетные экспонаты, редкие издания, уникальные картины. И раз в год, когда в городе проходит районный слет юных краеведов, уникальные предметы, наиболее интересные и ценные, видят свет.

В краеведческом конкурсе «Находка года», который состоялся на базе Лидского историко-художественного музея, приняли участие тринадцать учреждений образования. Каждое представляло на суд жюри всего один экспонат. Но какой! Все предметы уникальны и так или иначе связаны с системой образования, которая существовала в нашем регионе в разные временные периоды. Впоследствии каждая из находок года займет почетное место в новом музее «Образование на Лидчине».





Ребята заметно волновались. Ведь перед ними стояла непростая задача – представить экспонат, рассказать о нем кратко, но в то же время содержательно. С интересом присутствующие в зале рассматривали старые альбомы, грамоты, вычислительные приборы, тетради, школьную одежду. Мое внимание привлекли старые открытки. Учащиеся 9 «В» класса ГУО «Средняя школа №1 г. Лиды» Диана Козловская и Герман Ромашевский поспешили ответить на все интересующие вопросы.

– Наш подарок для будущего музея «Образование на Лидчине» хоть и небольшой по размерам, но очень значимый, в том числе для средней школы №1, которая в этом году юбиляр, – заметили ребята. – Перед вами открытки, которые были найдены в 2014 году на чердаке во время реконструкции здания. Каждая из них – свидетельница того времени, когда Лида была в составе Польши. В 1928 году было построено левое крыло школы, а в 1929 году окончено строительство правого крыла. Школе было присвоено имя профессора-гидравлика, первого президента Польши Габриеля Нарутовича. Именно штамп на открытках говорит о принадлежности их нашей школе. Известно, что отпечатаны они были в издательском салоне польских художников в Кракове в первой половине 1920-х годов и отражали наиболее важные вехи истории Польши. Изучив и проанализировав всю имеющуюся информацию, вместе с руководителем школьного музея, учителем истории и обществоведения Натальей Лихановой пришли к выводу, что данные музейные предметы использовались в качестве раздаточного материала на уроках в школе №2 Г. Нарутовича. По ним школьники 20-30-х годов прошлого столетия изучали историю.

Не менее интересна история другой находки, которую на слет вместе с руководителем школьного музея Чеславой Валюк привезла учащаяся Белицкой средней школы Ульяна Сабодахо. Впервые я смогла подержать в руках чернильницу-непроливайку. Именно такие чернильницы из толстого стекла стояли на партах наших бабушек и дедушек в послевоенных школах. Правда, говорить о том, выполняли ли они свою главную функцию – не проливаться, – утверждать (когда нужно было съехать на портфеле с заснеженной горки или вместе с листьями подбросить ранец) сложно. Как и сложно поверить в то, что счеты советской поры обладают удивительно мелодичным звуком.





– Каждый хозяин счетов имел свой «счетный почерк», определенный ритм, – отметила учащаяся 8 «А» класса средней школы №2 города Березовки Яна Борейша. – И когда, например, несколько человек в кабинете управляли этим «музыкальным инструментом», то получалась самая настоящая песня.

Представила Яна и микрокалькулятор «Электроника Б3-32». В 1983 году он стоил 65 рублей. В то время за эти деньги можно было купить пылесос и даже велосипед.

Не смогла сдержать улыбку, глядя на спортивную рубашку школьника советской поры. Слева на кармане – эмблема соревнований «Старты надежд-77», очень популярных у советских школьников-спортсменов. Рядом с рубашкой удачно разместились грампластинки. Недалеко – ордена победителей социалистического труда.

В целом, находками года можно было назвать все без исключения экспонаты, представленные на слете юных краеведов. Каждое выступление было по-своему оригинальным. Проявив творческий подход, учащиеся примеряли на себя форму школьников 80-х, разыгрывали сценки с уроков, блистали знаниями. Учащиеся учреждений образования Лидчины в очередной раз доказали, что интерес к истории, культуре, традициям родного края не угасает – он подогревается именно такими мероприятиями.



























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