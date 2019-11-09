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Как прошел матч брестского «Динамо», в котором команда не смогла стать чемпионом
Источник материала: Tut.by
В 28-м туре Брест мог стать досрочно чемпионом, но
В напряженном и драматичном поединке подопечные Марцела Лички не сломили сопротивление команды Виталия Жуковского и сыграли вничью 1:1.
Смотрите фоторепортаж матча, который прошел при аншлаге.
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В 28-м туре Брест мог стать досрочно чемпионом, но не обыграл «Ислочь» и теперь ждет результата матча в Витебске, где играет БАТЭ.
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