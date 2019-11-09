Как прошел матч брестского «Динамо», в котором команда не смогла стать чемпионом

Источник материала: Tut.by

В 28-м туре Брест мог стать досрочно чемпионом, но не обыграл «Ислочь» и теперь ждет результата матча в Витебске, где играет БАТЭ.

В напряженном и драматичном поединке подопечные Марцела Лички не сломили сопротивление команды Виталия Жуковского и сыграли вничью 1:1.

Смотрите фоторепортаж матча, который прошел при аншлаге.



































































































