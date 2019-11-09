В Бресте стартовал новый сезон турнира Mad Wave Challenge

Источник материала: Виртуальный Брест

9 ноября, в брестском Дворце водных видов спорта стартовал новый сезон соревнований по плаванию «Mad Wave Challenge 2020». Этот этап стал пятым для Бреста и двадцатым за всю историю соревнований.





Более 850 спортсменов, представляющих команды Республики Беларусь, Украины, Литвы, Польши и России, в этот день разыграли 28 комплектов наград. Абсолютным фаворитом дня по количеству медалей стала 11-летняя спортсменка из Украины Валерия Черныщук. В ее активе четыре золотых награды, а также новый рекорд турнира среди ее ровесниц на дистанции 200 м вольным стилем (2:15.35).





Трехкратными победителями соревнований сегодня стали Роберт Милованов (СШОР «Юность Москвы, Москва), Виктория Рыжкова (СШОР №2, Сызрань) и Максим Олейник (FITRON, Ростов-на-Дону). И Вика, и Максим переписали по два рекорда в своих победных заплывах.





Список мульти-медалистов пополнили Мария Сиротинская (СК «Динамо», Москва), Smiltė Plytnykaitė (Impuls, Вильнюс), Александр Королев (СШ «Весна», Подольск), Софья Кривцова (Невская Волна, Санкт-Петербург), Людмила Мельничук (СШ №4, Москва), Дмитрий Кравцов (СШ №12, Воронеж) и многие другие. Поздравляем всех победителей и призеров первого дня с превосходным выступлением, а также всех участников с началом нового сезона турнира Mad Wave Challenge!



