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Пьяный на AUDI попробовал проехать по железнодорожным путям. Не вышло...
10.11.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Забавный фотофакт. Осиповичский район. п. Елизово. Водитель в состоянии алкогольного опьянения. Пытаются "освободиться" до приезда
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Забавный фотофакт. Осиповичский район. п. Елизово. Водитель в состоянии алкогольного опьянения. Пытаются "освободиться" до приезда ГАИ. Пострадавших нет.
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