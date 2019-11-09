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Пьяный на AUDI попробовал проехать по железнодорожным путям. Не вышло...

10.11.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Забавный фотофакт. Осиповичский район. п. Елизово. Водитель в состоянии алкогольного опьянения. Пытаются "освободиться" до приезда ГАИ. Пострадавших нет.

Пьяный на AUDI попробовал проехать по железнодорожным путям. Не вышло...

Пьяный на AUDI попробовал проехать по железнодорожным путям. Не вышло...

Пьяный на AUDI попробовал проехать по железнодорожным путям. Не вышло...

 
 
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  Забавный фотофакт. Осиповичский район. п. Елизово. Водитель в состоянии алкогольного опьянения. Пытаются "освободиться" до приезда ГАИ. Пострадавших нет.
 
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