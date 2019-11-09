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«Динамо-Брест» не сумело досрочно оформить чемпионство
10.11.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Минск приехало большое количество брестских болельщиков, которые активной поддержкой постарались создать для своей команды домашнюю обстановку. Динамовцы сразу же завладели инициативой, но извлечь пользы из своих атак у них на старте поединка не получалось.
Даже заработанный опасный штрафной гости разыграли неумело. Постепенно «Ислочь» приноровилась к действиям соперника, отодвинула игру от своих ворот и пошла вперед. Как выяснилось, тем самым хозяева помогли «Динамо» наконец-то разогнать образцовую контратаку, которая завершилась точным ударом Милевского – 0:1.
К сожалению, чемпионские эмоции совсем недолго держались у болельщиков и футболистов из города над Бугом. Спустя 10 минут «Ислочь» разыграла похожую на динамовскую контратаку и тоже завершила ее голом – 1:1.
Артем Милевский открыл счет на 23-й минуте. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Во втором тайме напряжение, витавшее над полем, достигло апогея. Игроки обеих команд получили множество желтых карточек. Как итог – грубейший фол Васильева на Глебе. Из-за него брестчане остались в меньшинстве.
Но даже в столь непростой ситуации динамовцы могли вырвать победу. В одной из атак Милевский с убойной позиции попал в перекладину.
Босс брестчан Зайцев (слева) сидит рядом с боссом белорусского футбола Базановым
Команды упорно бились до финального свистка, но в итоге сохранили себе по очку, а с ним и хорошие шансы на «золото» для «Динамо» и возможность для «Ислочи» в последних турах все-таки обойти столичное «Динамо» в борьбе за 4-е место.
«Динамо» сегодня еще может стать чемпионом. Для этого БАТЭ должен проиграть «Витебску».
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В Минск приехало большое количество брестских болельщиков, которые активной поддержкой постарались создать для своей команды домашнюю обстановку. Динамовцы...
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