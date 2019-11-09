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Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очень долго – практически на протяжении всей без малого вековой истории СССР – именно рабочие специальности были в особом почете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И если лет 50 назад это было почетнее некуда, то уже к середине 90-х годов прошлого века ситуация начала меняться. И в итоге доменялась до того, что высшее образование есть почти у всех, а работать чуть ли не все молодые люди хотят айтишниками. Или кем угодно, но чтоб в офисе с кофе и печеньками. И достойной зарплатой – как же без нее? Вот и сидят некоторые без работы, прикрываясь отсутствием подходящих вакансий.
Но есть и другие примеры. Не всегда изначально выбранная специальность становится делом жизни. Причем по разным причинам. И вот тут важно не опустить руки, переобучиться и стать профессионалом в новом виде деятельности. Тем более, как выяснилось, например, рабочие специальности могут очень даже неплохо оплачиваться. И такие предложения есть на рынке труда.
Мороз и солнце. Лес осенний. Но Павлу Герасёву сейчас не до поэзии. Рабочий день начинается с вынужденного ремонта.
Из своих 25 Павел шесть лет работает в лесу. Последние полгода – на харвестере или, как его называют официально, трелёвочной лесозаготовительной машине.
Павел Герасёв, оператор харвестера Гомельского опытного лесхоза:
Этот лесной комбайн требует от оператора знаний электроники, механики, гидравлики, навыков управления и ремонта, а кроме того отлично ориентироваться в породах древесины и ассортименте продукции.
Александр Добриян, корреспондент:
Обучение профессии с нуля в Борисовском лесоагротехническом колледже займёт полтора года. Механизаторы с дипломом могут пройти двухмесячные курсы в Республиканском центре повышения квалификации работников лесного хозяйства.
Ощущения от этой работы действительно яркие. Машина слушается малейшего движения оператора: мощный манипулятор словно продолжение человеческих рук.
Павел Герасёв:
Оператору харвестера со старта предлагают зарплату в 1,5 тысячи рублей, но специалист без проблем может удвоить свой заработок в самые короткие сроки. Сложная машина в лесу заменяет сразу 10 вальщиков. Заготавливает до 300 кубических метров древесины в смену: шутка ли – шесть железнодорожных вагонов! Отсюда и зарплата. Желающих попробовать себя в профессии хватает, правда, остаются немногие. Вакансии регулярно открыты в любой области страны.
Василий Головач, начальник отдела механизации Гомельского лесохозяйственного объединения:
Поработать руками за очень хорошие деньги – эта фраза может быть слоганом при наборе ещё на одну специальность. Оказывается, получить пару-тройку тысяч рублей в месяц можно просто наводя чистоту и порядок. Правда, делать это придётся на высоте до сотен метров.
В промышленный альпинизм Виктора Чернова год назад привёл старший брат. Работа на высоте так захватила парня, что о другом сейчас и не помышляет.
Текущее задание – генеральная уборка целой электростанции: пропылесосить нужно тысячи квадратных метров конструкций и оборудования, но по душе больше работа на открытом воздухе.
Виктор Чернов, промышленный альпинист:
Красивые виды – отличный бонус к хорошей зарплате. Сегодня ниша промышленного альпинизма довольно свободна.
Найти работу в этой сфере не составит труда, притом что вложения минимальны: обучение займёт 17 дней и обойдётся всего в 230 рублей.
Виктор Чернов:
Достойную зарплату можно найти не только в лесной чаще или на высоте птичьего полёта. В Орше на зарплату не жалуются представители одной из самых уникальных профессий.
Таких производств на планете единицы. В цеху – климат, как в экваториальной Африке: тепло и влажно, но без этого и не родится белорусский шёлк. Прядильщики мокрого прядения создают не просто пряжу – национальное достояние.
Светлана Дубовец, прядильщик мокрого прядения ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Через руки Светланы ежедневно проходит 120 килограммов льняной нити. Каждый метр пряди помнит её пальцы.
Игорь Ещенко, начальник управления ОАО «Оршанский льнокомбинат»:
Прядильщики в современном мире – штучный товар. На комбинате говорят, что хоть сегодня готовы взять до сотни работников. Вакансии открыты, а дать необходимые знания и навыки всем желающим готовы в местном лицее.
Алла Лаптинская, мастер производственного обучения Оршанского лицея текстильщиков им. Г.В. Семёнова:
Оказывается, найти работу с действительно хорошей зарплатой в Беларуси можно: главное, хотеть работать, отбросить страхи и неуверенность, к любому делу относиться, как к уникальному творческому процессу. Проверено на себе.
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Зарплаты вдвое выше средней и открытые вакансии. В каких сферах в Беларуси хорошо зарабатывают (и это не только IT)
Новости Беларуси. Очень долго – практически на протяжении всей без малого вековой истории СССР – именно рабочие специальности были в особом почете, сообщили в...
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