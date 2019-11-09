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Александр Глеб высказался об истории с Марадоной и клубом «Динамо-Брест»

10.11.2019 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Футболист высказал мнение в программе «В людях».

Александр Глеб, футболист:
«Динамо-Брест» может выиграть чемпионство, может, они выступят более удачно в следующем году.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Громкая пиар-кампания с Диего Марадоной может на это повлиять? Вряд ли.

Александр Глеб высказался об истории с Марадоной и клубом «Динамо-Брест»

Александр Глеб:
Ну, Вы ж знаете, это так чисто: заплатили, как немножко распиарить, чтобы интерес больше был именно к белорусскому футболу, в частности, к «Динамо-Брест».

Вадим Щеглов:
Но одного интереса мало.

Александр Глеб:
Мало. Но посмотрите, как зрители ходят на «Динамо-Брест», какая там атмосфера. И все клубы, которые туда приезжают и играют, они уезжают, даже если проиграли, в хорошем эмоциональном настроении. Потому что такую атмосферу в Беларуси, наверное, не найдёшь нигде, кроме Бреста.

Люди в материале: Александр Глеб
 
Теги: Брест
 
 
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Футболист высказал мнение в программе «В людях». Александр Глеб, футболист:«Динамо-Брест» может выиграть чемпионство, может, они выступят более удачно в...
 
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