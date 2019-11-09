Александр Глеб высказался об истории с Марадоной и клубом «Динамо-Брест»

Источник материала: СТВ

Футболист высказал мнение в программе «В людях» .

Александр Глеб, футболист:

«Динамо-Брест» может выиграть чемпионство, может, они выступят более удачно в следующем году.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Громкая пиар-кампания с Диего Марадоной может на это повлиять? Вряд ли.





Александр Глеб:

Ну, Вы ж знаете, это так чисто: заплатили, как немножко распиарить, чтобы интерес больше был именно к белорусскому футболу, в частности, к «Динамо-Брест».

Вадим Щеглов:

Но одного интереса мало.