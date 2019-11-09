«Мы с Милевским обещали устроить зарубу и у нас получилось». Жуковский - о матче с «Динамо-Брест»

Источник материала: Tut.by

В главном матче 28 тура чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» остановила «Динамо-Брест» и не дала случиться их досрочному чемпионству. Вот что рассказал главный тренер «волков» Виталий Жуковский после матча.



Фото: «Ислочь»

− Игра была боевая со множеством моментов. Обе команды создавали моменты и играли на победу. Первый тайм более содержательный по игре, второй — эмоции. Мы хотели победить, но на победу не наиграли.

— Как сказалось отсутствие двух основных игроков?

− Понятно, что у нас был другой стиль игры. По ходу сезона мы использовали 3−4−3, а сегодня − 5−3−2, но к сожалению, у нас не было быстрых футболистов в атаке. Доволен ребятами, которые вышли на замену, пусть не все играли в такой системе раньше.

— Насколько велико было давление трибун?

− Мне показалось, что было много наших болельщиков. Пусть наши и не такие крикливые (улыбается). Я им очень благодарен за такой праздник. Это придает мне импульс. Думал, как не взлететь и не выбежать на поле. За два часа до игры видел наших болельщиков с флагами. Это кайф играть при такой поддержке, ловишь каждую минуту.

— В прошлом туре «Ислочь» усложнила задачу БАТЭ, а сегодня — отсрочили чемпионство брестчан. Эта фишка вашей команды?

До нас доходили разговоры, мол, ляжем под БАТЭ. Потому что мы на день перенесли игру. Обыграли БАТЭ — значит, мы ляжем под Брест. Вот эти лежки-належки не приятны. Мы ни у кого не забираем очки, мы хотим взять свои. Мы с Милевским обещали устроить зарубу и, кажется, у нас получилось.

— Ваша тройка центральных защитников сыграла здорово. Часто пытались грузить им за спины, но они справлялись. Готовились к этому?

− Это фундаментальные вещи. Играть в три защитника их никто не обучал. На них большая тактическая нагрузка.

— Мы моделируем игру под каждого соперника. Мы знаем, как играет Лаптев и Милевский. Вообще, это все команды знают, но ничего не могут с ними сделать. Я благодарен парням, но мы пропустили один мяч и могли еще один из оговариваемой зоны. Нам забивали из этих зон в первом круге, внутри команды это обсуждалось. Как видите, есть над чем работать.

— Как вам игра капитана команды?

Это топ-игрок. Как в такие годы можно выйти и показывать топ-уровень? Глеб — великий футболист. Он может на любом континенте жить, и мы бы говорили, какой он классный и неповторимый. Когда он рядом с нами и не хочет уезжать, его полощут помоями. Нам посчастливилось, что Александр играет с нами.

— После фола Васильева показалось, что Глеб не сможет продолжить игру. Он сам попросил его не заменять?

− Я спросил, у Саши, сможет ли он продолжить. Он ответил, что посмотрит на самочувствие, ведь удар был сильный. Ничего, так бывает. Он мужик и неоднократно это доказывал.