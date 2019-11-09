Китай официально начинает исследование и разработку сетей 6G

Одна группа будет состоять из соответствующих государственных ведомств, ответственных за продвижение методов исследований и разработок 6G. Вторая команда будет состоять из 37 университетов, исследовательских институтов и предприятий, которые займутся техническим проектированием 6G.





Вице-министр науки и технологий Китая Ван Си сказал, что 6G находится на "начальном этапе и технический маршрут до сих пор не ясен, а ключевые показатели и сценарии применения не стандартизированы и не определены".





Ожидается, что сети 6G будут иметь скорость передачи данных от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с, а управление сетями будет осуществляться с помощью искусственного интеллекта.









Старт разработок технологий шестого поколения в Китае начался спустя несколько дней после того, как три крупнейших оператора связи страны развернули услуги мобильной связи 5G по всей стране.





Изначально ожидалось, что покрытие всей территории Китая сетью 5G будет осуществлено в начале 2020 года.



