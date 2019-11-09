ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо-Брест» не стали чемпионами Беларуси досрочно

10.11.2019 19:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

10 ноября брестчане встречались на выезде с командой «Ислочь». Матч закончился со счетом 1:1.

Гол в ворота «Ислочи» на 23-й минуте забил Артем Милевский, через десять минут счет сравнял Александр Макась. Игра была интересна тем, что брестчане могли досрочно стать чемпионами Беларуси – и в случае победы прекратить 13-летнюю победную серию борисовского «БАТЭ», передает "Белсат".

Сегодня впервые в истории против друг друга играли Александр Глеб и Артем Милевский. В том, что одни из лучших белорусских футболистов встретились практически в конце своих спортивных карьер, спортивный журналист Сергей Канашиц видит горькую иронию.


«Ребята, если бы обстоятельства сложились иначе, могли бы поднять белорусскую сборную на новые для нее высоты, вывести в финальные раунды чемпионата мира и Европы, но случилось все так, как случилось: Милевский стал украинцем, а Глеб в нашей сборной так и не смог полностью раскрыть себя. Возможно, именно потому, что не было у него на поле такого партнера, как Артем», – написал Канашиц.

«Никто и подумать не мог несколько лет назад, что в чемпионате Беларуси такое будет противостояние двух глыб. Двух, я считаю, воспитанников белорусского футбола. И с большими именами, которые что-то сделали на евроарене большое», – цитирует главного тренера «Ислочи» Виталия Жуковского «Трибуна».

Сейчас, за два тура до финиша Высшей лиги, команда из Бреста опережает «Шахтера» на семь пунктов, БАТЭ – на восемь.


Феномен брестского «Динамо»

Наилучший результат брестского «Динамо» в чемпионате страны за всю историю независимой Беларуси – бронза 1992 года.

В 2015 году из-за финансового положения команда обращалась к болельщикам с просьбой о 3G-модеме для трансляции кубкового матча. Также фанаты команды сбрасывались, чтобы приобрести игрокам форму.

В 2016-м акции команды приобрела фирма Sohra Overseas из Объединенных Арабских Эмиратов, которая принадлежит предпринимателю Александру Зайцеву, который родом с Брестчины и ранее работал у премьера Сергея Сидорского и был помощником Виктора Лукашенко.

После этого дела команды значительно улучшились, а контракт с клубом подписал даже легендарный Диего Марадона.

«В детстве болел за брестское «Динамо». Стало обидно за положение дел в клубе. Это была дань детству, если хотите», – признавался Александр Зайцев.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 ноября брестчане встречались на выезде с командой «Ислочь». Матч закончился со счетом 1:1.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Глеб высказался об истории с Марадоной и клубом «Динамо-Брест»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика