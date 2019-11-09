«Динамо-Брест» не стали чемпионами Беларуси досрочно

"Белсат" . Гол в ворота «Ислочи» на 23-й минуте забил Артем Милевский, через десять минут счет сравнял Александр Макась. Игра была интересна тем, что брестчане могли досрочно стать чемпионами Беларуси – и в случае победы прекратить 13-летнюю победную серию борисовского «БАТЭ», передает





Сегодня впервые в истории против друг друга играли Александр Глеб и Артем Милевский. В том, что одни из лучших белорусских футболистов встретились практически в конце своих спортивных карьер, спортивный журналист Сергей Канашиц видит горькую иронию.









«Ребята, если бы обстоятельства сложились иначе, могли бы поднять белорусскую сборную на новые для нее высоты, вывести в финальные раунды чемпионата мира и Европы, но случилось все так, как случилось: Милевский стал украинцем, а Глеб в нашей сборной так и не смог полностью раскрыть себя. Возможно, именно потому, что не было у него на поле такого партнера, как Артем», – написал Канашиц.





«Никто и подумать не мог несколько лет назад, что в чемпионате Беларуси такое будет противостояние двух глыб. Двух, я считаю, воспитанников белорусского футбола. И с большими именами, которые что-то сделали на евроарене большое», – цитирует главного тренера «Ислочи» Виталия Жуковского «Трибуна».





Сейчас, за два тура до финиша Высшей лиги, команда из Бреста опережает «Шахтера» на семь пунктов, БАТЭ – на восемь.









Феномен брестского «Динамо»

Наилучший результат брестского «Динамо» в чемпионате страны за всю историю независимой Беларуси – бронза 1992 года.





В 2015 году из-за финансового положения команда обращалась к болельщикам с просьбой о 3G-модеме для трансляции кубкового матча. Также фанаты команды сбрасывались, чтобы приобрести игрокам форму.





В 2016-м акции команды приобрела фирма Sohra Overseas из Объединенных Арабских Эмиратов, которая принадлежит предпринимателю Александру Зайцеву, который родом с Брестчины и ранее работал у премьера Сергея Сидорского и был помощником Виктора Лукашенко.





После этого дела команды значительно улучшились, а контракт с клубом подписал даже легендарный Диего Марадона.





«В детстве болел за брестское «Динамо». Стало обидно за положение дел в клубе. Это была дань детству, если хотите», – признавался Александр Зайцев.



