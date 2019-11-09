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Белорусский фильм “Франка” отметили на фестивале в Германии

10.11.2019 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский фильм “Франка” отметили на кинофестивале в Германии.

Короткометражка режиссёра Митрия Семенова-Алейникова получила приз на Коттбусском восточноевропейском фестивале в номенации "Лучший игровой короткометражный фильм", передает "Еврорадио".

Фильм рассказывает про контуженного немецкого солдата, который приходит на белорусский хутор. Там прячутся от войны несколько женщин. Сначала они чуть не убивают немецкого солдата, но потом решают оставить у себя.
 
 
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Белорусский фильм “Франка” отметили на кинофестивале в Германии.
 
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