Отслужившие в армии получат льготы на жильё и медицинское обслуживание

рассказал помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский, передает "Еврорадио" . Об этом в интервью “Панораме”помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский, передает





"Человек, который честно и добросовестно выполнил свой воинский, гражданский долг, получил военно-учётную специальность, отслужил в вооружённых силах, он должен иметь некоторые бонусы, преференции перед теми, кто каким-либо образом уклонился от этого", — уверен Касинский.









Министерство обороны хочет ввести дополнительные бонусы для тех, кто не уклонялся от срочной службы. В Беларуси разработан целый пакет мотивационных мер по повышению статуса срочной службы среди молодых людей.