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Отслужившие в армии получат льготы на жильё и медицинское обслуживание
Источник материала: Партизан
Молодые люди, которые отслужили в армии, получат преференции при покупке или строительстве жилья. Также они будут пользоваться льготами в сфере медицинского обслуживания.
Об этом в интервью “Панораме”
"Человек, который честно и добросовестно выполнил свой воинский, гражданский долг, получил военно-учётную специальность, отслужил в вооружённых силах, он должен иметь некоторые бонусы, преференции перед теми, кто каким-либо образом уклонился от этого", — уверен Касинский.
Министерство обороны хочет ввести дополнительные бонусы для тех, кто не уклонялся от срочной службы. В Беларуси разработан целый пакет мотивационных мер по повышению статуса срочной службы среди молодых людей.
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Молодые люди, которые отслужили в армии, получат преференции при покупке или строительстве жилья. Также они будут пользоваться льготами в сфере медицинского...
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