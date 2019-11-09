Безвизовую территорию Беларуси расширили на 5 районов Гродненской области

"Беларусь 1" .​ Об этом сообщает телеканал.​





Ранее в безвизовое пограничное пространство Брест- Гродно входили только две зоны в Брестской и Гродненской областях. В планах — расширить безвиз на всю территорию Гродненской области.









Иностранцы могут въезжать и выезжать в безвизовое пограничное пространство в Гродненской и Брестской областях через любые пограничные пункты пропуска этих регионов и находиться там до 15 суток. Также им разрешено перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии, что они находятся в составе организованных туристических групп.