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Белорусские хоккеисты заняли третье место на юниорском турнире в Минске
10.11.2019 19:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Победителями международного турнира "Кубок Президентского спортивного клуба" среди игроков до 17 лет, который завершился на льду "Чижовка-Арены", стали юные хоккеисты России.
Как сообщает
Сборная России уже в девятый раз победила на минском турнире, трижды побеждали хоккеисты Беларуси и один раз успех праздновала команда Латвии.
Организаторами турнира выступают Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное культурно-спортивное учреждение "Чижовка-Арена", Минский городской исполнительный комитет, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь".
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Победителями международного турнира "Кубок Президентского спортивного клуба" среди игроков до 17 лет, который завершился на льду "Чижовка-Арены", стали юные...
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