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Белорусские хоккеисты заняли третье место на юниорском турнире в Минске

10.11.2019 19:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские хоккеисты заняли третье место на юниорском турнире в Минске

Победителями международного турнира "Кубок Президентского спортивного клуба" среди игроков до 17 лет, который завершился на льду "Чижовка-Арены", стали юные хоккеисты России.

Как сообщает БЕЛТА, белорусы в первом матче уступили словацким хоккеистам (3:4), а затем взяли верх над латвийцами (2:1). Второе место заняла сборная Словакии, помимо подопечных Дмитрия Шульги победившая еще и балтийскую команду (3:0).

Сборная России уже в девятый раз победила на минском турнире, трижды побеждали хоккеисты Беларуси и один раз успех праздновала команда Латвии.

Организаторами турнира выступают Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное культурно-спортивное учреждение "Чижовка-Арена", Минский городской исполнительный комитет, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь".

 
 
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Победителями международного турнира "Кубок Президентского спортивного клуба" среди игроков до 17 лет, который завершился на льду "Чижовка-Арены", стали юные...
 
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