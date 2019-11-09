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От биофильтрации до кислородных процедур: как в Беларуси выращивают форель

10.11.2019 20:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На этой ферме вот уже два года выращивают форель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В двух бассейнах обитает рыба, которую разделили по размеру. Только в этом крытом 88 тысяч радужных.

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От биофильтрации до кислородных процедур: как в Беларуси выращивают форель

От биофильтрации до кислородных процедур: как в Беларуси выращивают форель

Здесь целая технология: начиная от биофильтрации до кислородных процедур. Примерно полгода проходит от того, как малек превращается в товарную особь весом в чуть больше кило. Причем за все это время одна форель съедает порядка 1,2 килограмма специального корма. Это весомая статья, которая формирует стоимость самой рыбы. Провизия для форели – из-за рубежа, цена одного килограмма – 3,5 рубля.

Продают полезную красотку, в основном, в Беларуси – в крупных торговых сетях и на рыбных ярмарках.

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От биофильтрации до кислородных процедур: как в Беларуси выращивают форель

Михаил Трусевич, директор рыбхоза:
Планируем строительство второй очереди, накрытие открытого модуля.

От биофильтрации до кислородных процедур: как в Беларуси выращивают форель

От биофильтрации до кислородных процедур: как в Беларуси выращивают форель

От биофильтрации до кислородных процедур: как в Беларуси выращивают форель

Люди в материале: Михаил Трусевич
 
 
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Новости Беларуси. На этой ферме вот уже два года выращивают форель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В двух бассейнах обитает рыба, которую разделили по...
 
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