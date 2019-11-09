ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

10.11.2019 19:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больше 10 лет «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» создавала «Белкартография» – предприятие, которое в эти дни отмечает юбилей – 20-летие со дня основания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

 Но не только этот титанический труд стал по силам белорусским картографам. На их счету более 700 произведений.

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

Руки-то помнят, но стены этого здания – исключение. Вот так вручную чертили на картографической фабрике.

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

Надежда Прохоровская, главный редактор РУП «Белгеодезия»:
Когда-то было вручную на разных материалах: и бумага, и пластик. Использовалась тушь, краска, которые не очень хорошо всегда держались, осыпались. Все сделано ученической ручкой, только перья специальные, чертежные, тушь тоже специальная.

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

Бесцветный черновик, только штриховые линии, чересчур длительный процесс создания и раскрашивание исключительно подручными средствами – все это перечеркнули, когда было создано предприятие «Белкартография». И сказали «да» компьютерным технологиям.

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

Люди в материале: Надежда Прохоровская
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Больше 10 лет «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» создавала «Белкартография» – предприятие, которое в эти дни отмечает юбилей – 20-летие со дня...
 
Новости дня
Новости разные
 
На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика