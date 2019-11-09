ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

10.11.2019 19:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Белкартография» отмечает 20-летний юбилей. На счету предприятия более 700 произведений, в том числе виртуальных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

А дабы быть еще полезнее, сработал пример: картография плюс программирование равно что-то уж точно интересное.

На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

Путешествовать – значит жить, а теперь можно даже не вставая с дивана. Как провести выходные? Один клик – и в вашем смартфоне целый город, то есть и ответ на вопрос.

На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

Людмила Солдак, редактор РУП «Белкартография»:
Здесь мы видим две карты, созданные нами, «Путешествуем по Минску» и «Мая радзіма Беларусь». Все объекты интерактивные. Вызывая какой-то из них, мы можем получить полную информацию о нем.

На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

Кстати, ту самую дорогу прокладываем мы себе сами. Впрочем, можем создать и так называемые виртуальные двери, которые открывают нам новые возможности, ну или как здесь – новую информацию.

На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

Даже не задумавшись, назвать старейший город нашей страны? Или, не моргнув, найти пять отличий у руин Гольшанского и Новогрудского замков? Легко!

«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»

Людмила Солдак:
Здесь очень интересные написаны тексты с подгруженными аудиогидами. Эти тексты интересны не только детям. Я считаю, что узнать о нашей Беларуси интересно и взрослым.

А ведь и правда, столь интерактивное и образовательное приложение может занять на целый день – проверено на себе.

На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

Кристина Федорович, корреспондент:
Но это не все возможности дополненной реальности. В приложении есть и кнопочка «сканировать». Чтобы стать волшебником, нужно приобрести атлас растительного и животного мира. А дальше нарисованные персонажи легко превратятся в живые. Это мы уже видим прямо с обложки.

На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

Так, при наведении камеры на Россию появится медведь, Европа «выпустит на волю» оленя, а в Антарктиде с нами «пообщается» пингвин. На каждой странице свой герой.

На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?

«Всё сделано ученической ручкой». Вспоминаем, как чертили карты вручную

Люди в материале: Кристина Федорович, Людмила Солдак
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Белкартография» отмечает 20-летний юбилей. На счету предприятия более 700 произведений, в том числе виртуальных, сообщили в программе «Неделя»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Гаев: «На основе картографической информации строится деятельность управленческая»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика