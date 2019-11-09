|
На смартфоне «оживает» медведь или пингвин. Как работает интерактивное приложение-путеводитель?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Белкартография» отмечает 20-летний юбилей. На счету предприятия более 700 произведений, в том числе виртуальных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А дабы быть еще полезнее, сработал пример: картография плюс программирование равно что-то уж точно интересное.
Путешествовать – значит жить, а теперь можно даже не вставая с дивана. Как провести выходные? Один клик – и в вашем смартфоне целый город, то есть и ответ на вопрос.
Людмила Солдак, редактор РУП «Белкартография»:
Кстати, ту самую дорогу прокладываем мы себе сами. Впрочем, можем создать и так называемые виртуальные двери, которые открывают нам новые возможности, ну или как здесь – новую информацию.
Даже не задумавшись, назвать старейший город нашей страны? Или, не моргнув, найти пять отличий у руин Гольшанского и Новогрудского замков? Легко!
Людмила Солдак:
А ведь и правда, столь интерактивное и образовательное приложение может занять на целый день – проверено на себе.
Кристина Федорович, корреспондент:
Так, при наведении камеры на Россию появится медведь, Европа «выпустит на волю» оленя, а в Антарктиде с нами «пообщается» пингвин. На каждой странице – свой герой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Белкартография» отмечает 20-летний юбилей. На счету предприятия более 700 произведений, в том числе виртуальных, сообщили в программе «Неделя»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)