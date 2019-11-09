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Андрей Гаев: «На основе картографической информации строится деятельность управленческая»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Белкартография» отмечает 20-летний юбилей. На счету предприятия более 700 произведений, в том числе виртуальных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Нужно встретить родственников в аэропорту и неизвестно, когда вылет? Или же недавний белорусский агротехнический стартап – карта полей для пчеловодов. Применение, как видите, действительно обширное.
Андрей Гаев, председатель Госкомимущества:
Примеры говорят сами за себя: за 20 лет «Белкартография» не просто внедрила новые технологии, но и уж точно крепко стала на ноги.
Андрей Гаев:
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Новости Беларуси. «Белкартография» отмечает 20-летний юбилей. На счету предприятия более 700 произведений, в том числе виртуальных, сообщили в программе «Неделя»...
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