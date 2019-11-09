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«Беларусь сегодня находится на передовых позициях». Что сделано за 20 лет «Белкартографией»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В каждой семейной библиотеке есть книги, которые не то что бы зачитаны до дыр, потому что не являются объектом для постоянного обращения, но которыми гордятся больше других. В библиотеке ведущей программы «Неделя» Юлии Огневой это «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi. У 4-х тамах». Без преувеличения – настоящее произведение искусства: содержательное, высокохудожественное, красивое и очень увесистое.
Больше 10 лет «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» создавала «Белкартография» – предприятие, которое в эти дни отмечает юбилей – 20-летие со дня основания. Но не только этот титанический труд стал по силам белорусским картографам. На их счету более 700 произведений, в том числе виртуальных.
Кристина Федорович, корреспондент:
Здесь говорят так: изучить географию без учебника трудно, а без карты и вовсе невозможно. А значит, без этого невозможно узнать и тот факт, что современная Беларусь по территории 84-я из 195 стран мира и 13-я среди 44 государств Старого Света.
Бесцветный черновик, только штриховые линии, чересчур длительный процесс создания и раскрашивание исключительно подручными средствами – все это перечеркнули, когда было создано предприятие «Белкартография». И сказали «да» компьютерным технологиям.
Представьте, насколько было нелегко. Но это ведь не равносильно понятию «невыполнимо». Коллектив принял вызов в буквальном смысле.
По указу главы государства нужно создать национальный атлас Беларуси. За сжатые сроки – 3 года – воплотить в реальность, как его здесь называют, визитную карточку Синеокой.
Инна Шлык, директор РУП «Белкартография»:
Экзамен тогда действительно был сдан «на ура». И вот прямое доказательство нового успеха. Это произведение, иначе его и не назовёшь, издано в 4-х томах. Правда, изначально планировали только 3. Но все желаемое не вместилось.
Как итог – высшая награда в номинации «Триумф», почетный знак-символ «Золотой фолиант» и отсутствие аналогов на просторах СНГ. Все это «Вялікі гістарычны атлас Беларусі», 4 том.
Галина Ляхова, главный редактор РУП «Белкартография»:
Все это, конечно, заслуга не одного дня и не одного предприятия. Геодезия – это прежде всего наука об ориентировании человека в пространстве, то есть на земной поверхности и во всей Вселенной в целом.
Сергей Забагонский, директор РУП «Белгеодезия»:
А героев, которые построили с нуля то, что имеется сегодня, и которые действительно с горящими глазами преданы своему делу, – немало.
Сегодня на счету «Белкартографии» более 700 произведений. Для сравнения, в 2005-м ассортимент включал в себя 128 так называемых разработок.
Инна Шлык:
Да и планов на будущее здесь много. Картография задаёт свой масштаб.
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Новости Беларуси. В каждой семейной библиотеке есть книги, которые не то что бы зачитаны до дыр, потому что не являются объектом для постоянного обращения, но...
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