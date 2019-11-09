|
«Всю жизнь воду пью с озера». История рыбака из полесского Спорово
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дядя Коля с тоскою всматривается в слегка штормящие горизонты. 23 года он был здесь бригадиром рыбацкой артели, сколько неводов перетаскал и не вспомнит. Сейчас здоровье не позволяет, так что удочку закидывает редко, все чаще просто прогуливается у кромки. Но до сих пор рыбалка – его неприкрытая страсть, она же и муза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В полесском Спорово говорят: «У здешних инстинкт рыбачить просыпается едва ли не с пеленок: как только местные ребята делают первые шаги, то непременно по направлению к озеру». Очи природы действительно чарующие, глубина средняя, небольшая – чуть более метра, береговая линия около – 20 километров. А проточные воды реки Ясельды, географический шлейф которой идет аж от Черного моря, – натуральный рыбный донор для Споровского.
Николай Пашкевич, рыбак, житель аг. Спорово:
Усердно наблюдаем за поплавком и ждем, когда же клюнет. Ведь сегодня нужно утолить еще и гастрономические амбиции, где главный ингредиент – рыба. А здесь, в Спорово, они такие, что обескураживают даже самых взыскательных гурманов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дядя Коля с тоскою всматривается в слегка штормящие горизонты. 23 года он был здесь бригадиром рыбацкой артели, сколько неводов перетаскал и не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)