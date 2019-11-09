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Наполнив праздник новым смыслом. Какие подарки получили белорусы к 7 ноября?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В тот самый момент, когда может показаться, что связь с советской историей не такая уже и очевидная, настает 7 ноября. И соцсети буквально взрываются от воспоминаний, мнений, событий, связанных с красным днем календаря, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Беларуси не переиначивали историю, не сносили памятники, не клеймили позором коммунистическую партию. Сохранили красный день календаря государственным праздником. Не как анахронизм – как напоминание.
У современного 7 ноября свой особый посыл. К этому дню мы получаем то, что делает нашу жизнь лучше. Открытие знаковых объектов по всей стране – будь то жилые дома или спортивные комплексы, медицинские учреждения или детские сады и школы, станции метро или пансионаты – начинается за несколько дней до красного дня календаря и продолжается несколько дней после. Так исторически повелось, что в независимой суверенной Беларуси не просто продолжили традицию, а наполнили ее новым содержанием: опираясь на хорошее в прошлом, делать все возможное в настоящем, чтобы стать лучше в будущем.
Первое впечатление едва ли не самое важное. И трёхлетнему Жене с младшим братом здесь, кажется, нравится. Пока у малышей разбегаются глаза от количества новых игрушек, родители оценивают плюсы: безопасная мебель без острых углов, в отделке – натуральные экологичные материалы. Но самое главное, как и мечтали, сад рядом с домом.
Анна Барановская, жительница Лиды:
Детский сад на 230 мест, пожалуй, самый долгожданный подарок для жителей новостроек микрорайона Индустриальный. Оснащён по последнему слову – сенсорная комната, спортивный и тренажёрный залы, компьютерный класс и бассейн.
В саду создано около 70 новых рабочих мест. К тому же, в Лиде теперь полностью решён вопрос с детскими садами шаговой доступности.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
А вот в Минске строительство бюджетных бассейнов по поручению Президента активизировали два года назад. Успешно. Очередной спорткомплекс теперь и в Шабанах.
Бассейн получился уникальный – строители учли пожелания самих пловцов. Например, комнату сухого плаванья, тренажеры для разминки. Ежедневно здесь смогут заниматься до 700 человек. Удобно. Ведь Заводской район столицы густонаселенный – 234 тысячи жителей, а бассейнов было всего три.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
И, конечно, это великолепная традиция – в канун такого замечательного праздника, в этот праздник дарить подарки жителям нашей страны. Это еще один подарок для минчан вот в этом районе города.
Скользить уже не по воде, а по снегу к олимпийским рекордам, причем на лыжах made in Belarus. Телеханы вернули себе звание лыжной столицы страны.
Некогда бренд гремел на весь Советский Союз, но инвентарь из цельной древесины вытеснил более прочный и надежный пластик. Предприятие, казалось, было обречено.
Пока в сентябре 2018 года в вопрос не вмешался глава государства. По его поручению завод модернизировали, увеличили число рабочих мест, что для посёлка остро необходимо. И вот на станках первая конкурентоспособная партия – теперь белорусские школьники смогут встать на лыжи.
Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:
Начинку лыж создали белорусские ученые. Из импортного – лишь покрытие и смазка. Но уже есть разработки отечественного аналога. Работники уверяют: такой инвентарь по качеству сможет конкурировать с европейскими брендами, а по цене – в несколько раз дешевле.
Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:
Стимул для развития уж точно есть в Жодино. На заводе карьерных самосвалов БелАЗ запустили новую производственную линию.
Покрасить детали автомобиля-гиганта – для этого линия в 1,5 километра. Новая технология позволит увеличить срок службы покрытий на 10 лет и сэкономить лакокрасочные материалы. Кстати, завод реализовал проект за счет прибыли и без привлечения кредитов.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я бы еще подчеркнул, что БелАЗ решает очень многие социальные вопросы. В этом году (я думаю, все будет нормально) мы заложим два 72-квартирных жилых дома для персонала.
Пётр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелЛАЗ-холдинг»:
Технологии в действии и на базе Оршанского механико-экономического колледжа, где открыли ресурсный центр машиностроения.
Учащихся, студентов и даже работников предприятий здесь научат шагать в ногу со временем: создавать программы, дающие команды станкам-роботам, управлять сложной техникой с программным обеспечением и даже производить мелкосерийную продукцию. И всё это на оборудовании, прототипы которого используют на ведущих мировых заводах.
Игорь Горбачевский, учащийся Оршанского государственного механико-экономического колледжа:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Долгожданные подарки к празднику получили жители всех регионов страны. Открывать к 7 ноября социально-значимые объекты в Беларуси уже стало традицией. Идея не новая, ещё из Советского Союза, но в нашей стране сохранённая. Ведь всё лучшее работает на благо людей.
Галина Буро, корреспондент:
А вот и та самая семья, которая первой приняла эстафету. Знакомьтесь: 7 детей, из них 6 – приёмные, две собаки, кошка и 8 попугаев.
Пока мама на работе, папа Сергей показывает, что изменилось в доме с момента открытия. Смастерил для детей теннисный стол прямо в комнате, в прихожей смонтировал спортивную стенку.
Сергей Мерсон, родитель-воспитатель дома семейного типа:
За детские спортивные успехи – медальная россыпь на стене. А семёрка здесь и в самом деле магическая цифра: 7 детей, 7 ноября обрели настоящую счастливую семью.
Сергей Мерсон:
Эта дата сегодня ассоциируется, пожалуй, с красными ленточками на открытиях объектов. Хоть праздник и утратил свой революционный окрас, белорусы от него не отказываются. В нашей стране он наполнен новым смыслом – сделать правильные выводы из уроков истории.
Опыт прошлого учесть, чтобы созидать в настоящем. Вот и марафон открытий нынешнего ноября завершён, но сами подарки ещё многие десятилетия будут приносить пользу белорусам: воспитывать, лечить, строить и зажигать новые спортивные звёзды.
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Новости Беларуси. В тот самый момент, когда может показаться, что связь с советской историей не такая уже и очевидная, настает 7 ноября. И соцсети буквально...
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