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Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спорово – агрогородок в Брестской области. Рыбный день устроили хозяйки, коренные жительницы и хранительницы народных рецептов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Между прочим, буквально намедни споровские рыбные блюда занесли в список нематериального культурного наследия Беларуси.
Нина Пашкевич, директор Споровского центра культуры и досуга:
Татьяна Пашкевич, библиотекарь Здитовской сельской библиотеки:
Итак, королева здешних столов – рыба. Какая? Споровцы найдут применение любой озерной. Но особенно сладко рассказывают о карасе. И основа легендарных местных шедевров – сушеная рыба. Впрочем, хозяйкам на заметку.
Экспресс-сушка в печи. Маленькие сушеные рыбки споровцы называют семечками. Такие расходятся влет. Первые блюда тоже на основе засушенного дара озера. Крышаны и квас.
Ингредиенты просты, а приправа – душа, любовь и, конечно, местный юмор.
Приезжайте в Спорово, где живется весело и здорово!
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Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово
Новости Беларуси. Спорово – агрогородок в Брестской области. Рыбный день устроили хозяйки, коренные жительницы и хранительницы народных рецептов, сообщили в...
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