Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спорово – агрогородок в Брестской области. Рыбный день устроили хозяйки, коренные жительницы и хранительницы народных рецептов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Всю жизнь воду пью с озера». История рыбака из полесского Спорово

Между прочим, буквально намедни споровские рыбные блюда занесли в список нематериального культурного наследия Беларуси.













Нина Пашкевич, директор Споровского центра культуры и досуга:

Спораўцы адкрываюць дзверы нагамі? Чаму? Таму што рукі рыбаю заняты. Спараўцы без рыбы ну ніяк.





Татьяна Пашкевич, библиотекарь Здитовской сельской библиотеки:

Ведаеце, як некалі фартухом рыбку лавілі? Зачэрпнула рыбу і пайшла да хаты.

















Итак, королева здешних столов – рыба. Какая? Споровцы найдут применение любой озерной. Но особенно сладко рассказывают о карасе. И основа легендарных местных шедевров – сушеная рыба. Впрочем, хозяйкам на заметку.

Экспресс-сушка в печи. Маленькие сушеные рыбки споровцы называют семечками. Такие расходятся влет. Первые блюда тоже на основе засушенного дара озера. Крышаны и квас.













Ингредиенты просты, а приправа – душа, любовь и, конечно, местный юмор.





Приезжайте в Спорово, где живется весело и здорово!

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