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Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

10.11.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спорово – агрогородок в Брестской области. Рыбный день устроили хозяйки, коренные жительницы и хранительницы народных рецептов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Всю жизнь воду пью с озера». История рыбака из полесского Спорово

Между прочим, буквально намедни споровские рыбные блюда занесли в список нематериального культурного наследия Беларуси.

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Нина Пашкевич, директор Споровского центра культуры и досуга:
Спораўцы адкрываюць дзверы нагамі? Чаму? Таму што рукі рыбаю заняты. Спараўцы без рыбы ну ніяк.

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Татьяна Пашкевич, библиотекарь Здитовской сельской библиотеки:
Ведаеце, як некалі фартухом рыбку лавілі? Зачэрпнула рыбу і пайшла да хаты.

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Итак, королева здешних столов – рыба. Какая? Споровцы найдут применение любой озерной. Но особенно сладко рассказывают о карасе. И основа легендарных местных шедевров – сушеная рыба. Впрочем, хозяйкам на заметку.

Экспресс-сушка в печи. Маленькие сушеные рыбки споровцы называют семечками. Такие расходятся влет. Первые блюда тоже на основе засушенного дара озера. Крышаны и квас.

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Ингредиенты просты, а приправа – душа, любовь и, конечно, местный юмор.

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Приезжайте в Спорово, где живется весело и здорово!

Здесь есть лососевый центр, а про рыбу кумжу придумывают квесты и задачи. Почему дети в Ворнянах подробно изучают «рыбную тему»

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Рыбный квас, крышаны и сушеная в печи. Как вкусно приготовить рыбу, показывают хозяйки из агрогородка Спорово

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Нина Пашкевич, Татьяна Пашкевич
 
 
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Новости Беларуси. Спорово – агрогородок в Брестской области. Рыбный день устроили хозяйки, коренные жительницы и хранительницы народных рецептов, сообщили в...
 
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